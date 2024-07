Sensacyjne informacje ws. Macieja Skorży prosto z Poznania

W 2022 roku Maciej Skorża opuścił Lecha Poznań z powodów rodzinnych. Pół roku później objął stery w japońskiej drużynie Urawa Red Diamonds, którą doprowadził do triumfu w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Na początku stycznia tego roku podjął zaskakującą decyzję i odszedł z klubu. - To dla mnie bardzo trudna decyzja, żeby opuszczać tak wspaniały zespół. Podjąłem tę decyzję, ponieważ poczułem, że nadszedł czas, żeby nadać priorytet mojej rodzinie - wyjaśnił polski szkoleniowiec.

Maciej Skorża mógł wrócić do Lecha. Prezes potwierdza

Miesiące mijają, a Skorża nadal nie znalazł nowego zatrudnienia. Zimą trener był łączony z ponowną pracą w Lechu, który w zeszłym sezonie bardzo rozczarowywał (zajął piąte miejsce w ekstraklasie). W klubie postawiono na Mariusza Rumaka. Teraz prezes Lecha Karol Klimczak potwierdził, że faktycznie planowano ściągnąć Skorżę.

- Po pierwsze, nie mieliśmy wówczas gotowego kandydata, który mógłby pracować u nas na stałe, a nie być tylko trenerem tymczasowym. A po drugie, pan doskonale wie, że też nasza decyzja w tamtym momencie wynikała również z planu zatrudnienia Macieja Skorży. Na początku roku mieliśmy dwie opcje - albo będzie to trener zagraniczny, albo trener Skorża. Rozmawialiśmy z nim w grudniu, zatrudniliśmy Rafała Janasa, asystenta Macieja - powiedział w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Klimczak dodał, że Skorża odrzucił propozycję. - Osobiście spotykałem się z trenerem Skorżą w Warszawie namawiając go do ponownej pracy w Lechu, był też u nas w Poznaniu na wielogodzinnym spotkaniu z Piotrem Rutkowskim i Tomaszem Rząsą. Trener finalnie miał inny pomysł na kontynuowanie swojej kariery. Szanujemy to - stwierdził.

Potwierdził to również wspomniany Rutkowski, który stwierdził kilka miesięcy temu, że Skorża miał objąć Lecha w kwietniu, gdy planowano zwolnić Rumaka po serii rozczarowujących wyników. - Byliśmy przekonani, że po meczu z Puszczą Niepołomice zespół przejmie Maciej Skorża. Ale Maciej z różnych powodów się rozmyślił - powiedział.

Mariusz Rumak odszedł z Lecha po sezonie, a nowym trenerem został Niels Frederiksen. Duńczyk zaliczył udany debiut i jego zespół w pierwszej kolejce pokonał 2:0 Górnika Zabrze. Teraz czekać będzie go starcie z Widzewem Łódź, które odbędzie się w sobotę o godzinie 20:15.