To koniec. Gwiazda Lecha odchodzi. Rozbiją na nim bank

Kristoffer Velde ma za sobą bardzo udany sezon w Lechu Poznań. Nie dziwi więc zatem, że wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. I wiele wskazuje na to, że wkrótce odejdzie z Poznania. Jak przekazał Sebastian Staszewski, Norweg jest bardzo blisko transferu do znanej europejskiej marki. "Do ustalenia zostały szczegóły" - napisał na Twitterze.

3 Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl