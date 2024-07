Oficjalnie: Zasłużony piłkarz Legii odchodzi. Ale zostaje w Ekstraklasie!

Maciej Rosołek w ostatnim czasie nie należał do ulubieńców kibiców Legii Warszawa. W poprzednim sezonie meldował się na boisku 29 razy, a mimo to zdołał strzelić zaledwie dwa gole. Jak na napastnika jest to wynik mizerny. Nad piłkarzem co rusz pastwili się rozgoryczeni fani, którzy sugerowali, że sprawdziłby się bardziej w drużynie rezerw. - Dla twojego dobra dobrze by było, byś poszedł do klubu, w którym będziesz pierwszoplanową postacią - miał mu ostatnio powiedzieć trener Goncalo Feio. Piłkarz rady Portugalczyka posłuchał.

Legia pożegnała Macieja Rosołka. Definitywnie. "Życzymy powodzenia"

W czwartek oficjalny komunikat w tej sprawie wydała Legia. - Maciej Rosołek, absolwent Akademii Legii Warszawa, po dziewięciu latach rozstaje się ze stołecznym klubem. Maciek, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w kolejnym etapie kariery! - napisano na platformie X.

Co zatem z najbliższą przyszłością Macieja Rosołka? Ta jest już znana. Tego samego dnia pozyskaniem napastnika pochwalił się Piast Gliwice. Piłkarz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia. - Jestem szczęśliwy, że podjąłem taką decyzję i trafiłem do Piasta. Jestem też podekscytowany, bo to dla mnie duża szansa na to, aby dalej się rozwijać i "łapać" regularną grę. To był dla mnie główny cel, dokonując tego ruchu - przyznał sam zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę internetową kluby.

Rosołek z Legią Warszawa związany był od 14. roku życia. W 2019 roku rozpoczął treningi z pierwszym zespołem. Wtedy też zaliczył w nim oficjalny debiut przeciwko Lechowi Poznań i od razu zdobył bramkę, dzięki której Legia wygrała 2:1. 22-latek przyczynił się do dwóch mistrzostw Polski w sezonach 2019/20 oraz 2020/21, oraz zdobycia Pucharu Polski (2022/23) oraz Superpucharu Polski (2023/24). W barwach Wojskowych rozegrał łącznie 131 meczów, w których zdobył 17 bramek oraz zanotował 12 asyst.