Raków dopina transfery! Kuzyn światowej gwiazdy już jest w Częstochowie

Marek Papszun nie uznaje półśrodków i widać to po działaniach Rakowa Częstochowa na rynku transferowym. Do klubu trafiło już sześciu nowych piłkarzy, a działacze pracują nad dwoma kolejnymi transferami. Jeden z nich jest niemalże potwierdzony, gdyż zawodnik jest już w Częstochowie. To jednak nie koniec wzmocnień drużyny byłych mistrzów Polski.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl