Szybko poszło. Legia Warszawa ogłosiła nowy transfer. "Rozwiązanie na kilku pozycjach"

Legia Warszawa na dobre wzięła się za przebudowę zespołu po sezonie 2023/2024. Tego lata do stołecznego klubu trafili Kacper Chodyna, Sergio Barcia, Claude Goncalves, Marcel Mendes-Dudziński, Luquinhas, Jean-Pierre Nsame i Ruben Vinagre. Z kolei z klubem pożegnali się m.in. Yuri Ribeiro, Josue, Qendrim Zyba czy Makana Baku. Tego ostatniego nowy klub zaprezentował w środę przed południem.

Migouel Alfarela nowym piłkarzem Legii Warszawa

W ostatnich dniach wiele mówiło się o transferze Migouela Alfarela. Te doniesienia znalazły potwierdzenie w oficjalnym komunikacie Legii Warszawa, który pojawił się już w środowe popołudnie. "Migouel Alfarela, 26-letni francuski napastnik, podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa" - czytamy w komunikacie klubu. Piłkarz będzie występować z numerem "17" na plecach.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii. To największy i najbardziej popularny klub w Polsce, znany także w Europie. Dużo wiedziałem o Legii, już w maju zostałem zaproszony, żeby zobaczyć stadion i poznać otoczenie. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym wszystkim, co wtedy tu doświadczyłem. Miasto jest ogromne, a ludzie bardzo uprzejmi i mili - przekazał Alfarela cytowany przez oficjalną stronę klubu. Dodawał, że jest szybkim i dobrze wyszkolonym zawodnikiem, który będzie wymagać od siebie regularności w zdobywaniu bramek.

- Dołączył do nas kolejny ofensywny zawodnik. Migouel to piłkarz, który dysponuje bardzo dobrą szybkością i lubi dryblować. Może być dla nas rozwiązaniem na kilku pozycjach. Z reguły występował w roli drugiego, mobilnego napastnika, ale też grywał jako ofensywny pomocnik - tłumaczył dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Alfarela urodził się w 1997 roku we francuskim Montivilliers. To zawodnik ze sporym doświadczeniem na drugim poziomie rozgrywkowym Francji. W Ligue 2 wystąpił w 100 meczach i zdobył w nich 18 goli, a siedmiokrotnie asystował partnerom. Ostatnio występował w barwach Bastii, a wcześniej bronił barwy Le Havre, FC Annecy, Paris FC i ESM Gonfreville. Transfer do Polski będzie jego pierwszą zagraniczną przygodą.

Legia rozpoczyna grę w europejskich pucharach

Legia Warszawa w pierwszej kolejce nowego sezonu ekstraklasy wygrała 2:0 z Zagłębiem Lubin. Kolejne spotkanie drużyna Goncalo Feio rozegra z Caernarfon Town FC w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Ten mecz rozpocznie się w czwartek 25 lipca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.