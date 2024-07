Beniaminek ekstraklasy ogłasza hit. Polak prosto z legendarnego europejskiego klubu!

GKS Katowice po powrocie do Ekstraklasy po 19 latach przerwy dokonuje kolejnych transferów. Beniaminek nie zamierza odgrywać roli "chłopca do bicia" i pozyskuje do drużyny solidnych zawodników. W środę potwierdziły się medialne doniesienia i klub ogłosił pozyskanie bramkarza, który jeszcze przed chwilą grał w legendarnym europejskim klubie.

4 https://x.com/_GKSKatowice_/status/1816081168585896158 Otwórz galerię Na Gazeta.pl