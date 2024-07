Kolejny piłkarz odchodzi z Legii! Nowy klub już go zaprezentował

Josue, Yuri Ribeiro, Dominik Hładun, Filip Rejczyk - to zawodnicy, którzy odeszli latem z Legii Warszawa. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy nie zdecydowała się też przedłużyć wypożyczeń Gila Diasa oraz Qendrima Zyby.

Na tym jednak nie koniec zmian kadrowych w Legii. W środę okazało się, że klub opuścił jeszcze jeden zawodnik. Chodzi konkretnie o Makanę Baku, który związał się dwuletnią umową z greckim Atromitosem. Skrzydłowy wraca do ligi, do której był ostatnio wypożyczony.

26-letni Niemiec w zimowym okienku transferowym trafił do greckiego OFI Kreta. W klubie rozegrał 17 meczów, w których strzelił dwa gole i miał dwie asysty. Żadnej z liczb nie zrobił w meczach z Atromitosem, ale Baku spodobał się tam na tyle, że Grecy postanowili zakontraktować zawodnika.

Baku odszedł z Legii

Baku związał się z nowym klubem dwuletnią umową, trafiając tam na zasadzie wolnego transferu. Legia zapewniła sobie jednak procent od kolejnego transferu piłkarza. - Jestem podekscytowany tym ruchem. Zakochałem się w Grecji i kiedy usłyszałem o zainteresowaniu Atromitosu, stał się on dla mnie priorytetem - powiedział Baku, cytowany przez oficjalną stronę internetową greckiego klubu.

- Grałem przeciwko tej drużynie jako piłkarz OFI, więc wiem o niej sporo. Sam też dużo dowiedziałem się w trakcie negocjacji. Atromitos ma świetną bazę treningową, która daje każdemu piłkarzowi warunki do tego, by grał na najwyższym poziomie - dodał.

Baku trafił do Legii latem 2022 r. Dla Niemca był to powrót do ekstraklasy, bo w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 błyszczał w barwach Warty Poznań. W Legii tak dobrze nie było. Baku nigdy nie wywalczył sobie stałego miejsca w podstawowym składzie, pełniąc głównie rolę rezerwowego.

W sumie Niemiec rozegrał w Legii 40 meczów, w których zdobył jedną bramkę i miał dwie asysty.