Beniaminek ekstraklasy ogłosił hit! To niedawny mistrz kraju

- Mamy przeanalizowane, jacy zawodnicy będą dostępni na rynku. Przy każdej pozycji znajduje się pięć-sześć nazwisk, które mogą być w kręgu naszych zainteresowań, natomiast piłkarzy, którzy wywalczyli awans, będziemy traktowali priorytetowo - pod koniec maja w rozmowie z portalem weszło.com mówił trener GKS Katowice, Rafał Górak.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

Mimo słów trenera do beniaminka ekstraklasy trafiło latem kilku doświadczonych zawodników. W ostatnich tygodniach kontrakty z GKS podpisali Jakub Antczak, Alan Czerwiński, Borja Galan, Lukas Klemenz, Mateusz Kowalczyk, Sebastian Milewski oraz Adam Zrelak.

W pierwszej kolejce katowiczanie nie zdobyli jednak punktu. W sobotę GKS przegrał u siebie 1:2 z Radomiakiem Radom. A już we wtorek beniaminek ekstraklasy ogłosił jeszcze jeden transfer doświadczonego zawodnika, ogranego na najwyższym poziomie.

Trzyletni kontrakt z GKS podpisał Bartosz Nowak, który przez ostatnie dwa lata grał w Rakowie Częstochowa. W tym czasie pomocnik rozegrał 82 mecze, strzelił 18 goli i miał dziewięć asyst. W sezonie 2022/23 wywalczył z Rakowem historyczne mistrzostwo Polski.

Nowak zawodnikiem GKS Katowice

Po powrocie do Częstochowy Marka Papszuna okazało się, że Nowak będzie musiał odejść z klubu. O zainteresowaniu GKS pisano już dawno, ale transfer potwierdzony został dopiero we wtorek. Zawodnik został zaprezentowany pod Galerią Katowicką. "Cześć gieksiarze, od dzisiaj gramy razem w ekstraklasie" - powiedział zawodnik.

Zanim Nowak trafił do Rakowa, grał m.in. w Polonii Bytom, Miedzi Legnica, Ruchu Chorzów, Stali Mielec i Górniku Zabrze. Do tej pory Nowak rozegrał w ekstraklasie 144 mecze, strzelił 32 gole, miał 19 asyst. - Cieszę się, że tu jestem. Trochę to trwało, ale dobrze, że skończyło się tak, jak wszyscy sobie tego życzyliśmy - powiedział Nowak w rozmowie z oficjalnym kanałem klubu.

- Tę kadrę stać na dużo. To duże wyzwanie dla nas wszystkich. Wiemy, po ilu latach GKS wszedł do ekstraklasy i to bardzo fajne dla miasta, klubu, kibiców, zawodników i trenerów. Mam nadzieję, że spełnimy pokładane w nas nadzieje - dodał.

Szansę na debiut w nowych barwach Nowak będzie miał już w sobotę, kiedy GKS zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec. Już tydzień później katowiczanie podejmą były klub Nowaka, czyli Raków Częstochowa.