Piłkarz Legii na wylocie! Nie pojawił się na treningu

"Widziałem kilka meczów rezerw Legii w tym sezonie, Rosołek jest piłkarzem, który nie grałby tam w pierwszym składzie... Nie mam pojęcia, jakim cudem wchodzi za Guala, grającego swój najlepszy mecz w jedynce" - zastanawiał się w lutym jeden z kibiców. Piłkarz od dawna musi się mierzyć ze sporą krytyką ze względu na to, że brakuje mu skuteczności. W poprzednim sezonie strzelił tylko dwa gole w 29 meczach, co trzeba przyznać, że jak na napastnika jest wynikiem bardzo słabym. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo 22-latek zmieni pracodawcę.

Maciej Rosołek na wylocie z Legii. Nie pojawił się na wtorkowym treningu

- Od napastnika wymaga się bramek, a on od dłuższego czasu nie może złapać dobrej serii. (...) W tej chwili musi się odbudowywać, kluczowa jest dla niego liczba minut na boisku. Powiedziałem mu: nie chcę cię stąd wypchnąć, ze względu na to, jakim jesteś profesjonalistą. Dla twojego dobra dobrze by było, byś poszedł do klubu, w którym będziesz pierwszoplanową postacią - wypowiedział się na temat Rosołka trener Goncalo Feio na antenie Polskiego Radio RDC.

Tym samym jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania, zwłaszcza że nie pojawił się w kadrze meczowej na sobotnie spotkanie z Zagłębiem Lubin. Sebastian Staszewski podał za to, że wkrótce ma zostać zawodnikiem Piasta Gliwice. Informację potwierdził we wtorek portal Legia.Net, który zaznaczył, że Rosołka zabrakło już na wtorkowym treningu, gdyż definitywnie przenosi się do Piasta.

Portal Legionisci.com dodał, że na boisku zabrakło również Jeana-Pierre'a Nsame'a oraz kontuzjowanych - Juergena Elitima i Marco Burcha. Niebawem powinien zostać za to ogłoszony transfer Migouela Alfarelli, który jeszcze bardziej wzmocni rywalizację w ataku. Poza nim w kadrze Legii znajdują się przecież Thomas Pekhart, Marc Gual, Blaz Kramer oraz wcześniej wspomniany Nsame. Nie ma co się dziwić, że Rosołek zdecydował się zatem na transfer, gdyż po prostu o regularną grę byłoby mu bardzo ciężko.

Legia po udanej inauguracji sezonu ekstraklasy z Zagłębiem Lubin (2:0) zmierzy się w niedzielę w drugiej kolejce ekstraklasy z Koroną Kielce. Trzy dni wcześniej czeka ją za to pierwsze spotkanie II rundy el. LK z Caernarfon Town FC.