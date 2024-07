Kto by przewidział takiego lidera?! Oto tabela Ekstraklasy po pierwszej kolejce

Po Euro 2024 kibice nie musieli zbyt długo czekać na kolejne piłkarskie emocje. Już w piątek 19 lipca rozpoczął się kolejny sezon ekstraklasy. W pierwszym meczu kampanii 2024/2025 mistrzowie Polski - Jagiellonia Białystok - bez większych problemów pokonali 2:0 Puszczę Niepołomice, która ku zaskoczeniu ekspertów kilka miesięcy temu wywalczyła utrzymanie. Piątek zakończył się remisem 1:1 Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk, czyli tegorocznym beniaminkiem.

Tak zakończyła się pierwsza kolejka ekstraklasy. Stal i Widzew z pierwszymi punktami

Najwięcej spotkań rozegranych zostało w sobotę i niedzielę. Żaden z wyników nie był jednak wielkim zaskoczeniem. Z bardzo dobrej strony pokazała się Pogoń Szczecin. Finaliści Pucharu Polski na własnym stadionie rozbili Koronę Kielce 3:0. Drużyna ze Świętokrzyskiego znów jest głównym kandydatem do spadku. Za to Pogoń dzięki efektownej wygranej po pierwszej kolejce wskoczyła na fotel lidera. To może dziwić, gdyż w ostatnich tygodniach wiele mówiło się o braku transferów Pogoni, a kibice rozpoczęli nawet protest.

W niedzielne popołudnie swoje zadania wykonali także Raków Częstochowa oraz Lech Poznań. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna ograł 2:0 na wyjeździe beniaminka z Lublina, natomiast "Kolejorz" zwyciężył takim samym wynikiem z Górnikiem Zabrze. Największe poruszenie wywołał za to mecz Legii. I to nie ze względu na wydarzenia z boiska, a incydent z trybun, gdzie pojawiła się kontrowersyjna oprawa.

Pierwsza seria gier ekstraklasy zakończyła się w poniedziałek. Do Mielca przyjechała ekipa Widzewa Łódź. W pierwszej połowie to goście dłużej utrzymywali się przy piłce i tworzyli sobie niezłe okazje do strzelenia gola, jednak to Stal wyszła na prowadzenie po "bramce do szatni" strzelonej przez Ilya Szkurina. Widzew zdołał odpowiedzieć w drugiej części gry. Do siatki po świetnym strzale z dystansu trafił Jakub Łukowski. Mecz zakończył się remisem 1:1.

