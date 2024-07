Ludzie Trzaskowskiego reagują na skandaliczne oprawy na stadionach

"Uchodźcy mile widziani" - oprawa z takim ironicznym hasłem pojawiła się na Żylecie - trybunie najzagorzalszych kibiców Legii - w pierwszym meczu stołecznej drużyny w nowym sezonie Ekstraklasy przeciwko Zagłębiu Lubin (2:0). "Oprawę należy zatem interpretować jako ostrzeżenie, że uchodźcy mogą przyjeżdżać do Polski, ale niech lepiej mają się na baczności, bo będą bacznie obserwowani przez prawicowych kibiców i kiboli, czy nie powodują zagrożenia dla białoruskiej, polskiej i europejskiej społeczności" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl. W trakcie spotkania pojawiły się także okrzyki "wyp*******ć z uchodźcami".

Warszawski ratusz reaguje na skandaliczne oprawy na stadionach. Zapowiada konsekwencje

Oprawa nie umknęła politykom. - To jest czyste zło, to jest polityka nienawiści (...). Od wielu lat takie hasła się przebijają do opinii publicznej i najwyraźniej trafiły na swój grunt - stwierdził Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej w programie "Śniadanie u Rymanowskiego" na antenie Polsatu. - Dla mnie było to coś obrzydliwego, dlatego że przychodzą na stadion młode dzieci, rodzice, całe rodziny. Siadają, oglądają i nagle - ja wierzę, że grupka - kibiców wywiesza coś, co ma skandaliczny charakter. Mnie się to nigdy nie podobało, żeby oprawy na stadionach miały charakter, który demoluje myślenie o współpracy, rozsądku i na pewno nie ma w sobie mowy nienawiści - powiedział z kolei wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski na antenie RMF FM.

To nie był jedyny incydent mowy nienawiści, który w ten weekend pojawił się na warszawskim stadionie piłkarskim. Dzień wcześniej - w czasie spotkania I Ligi Polonii Warszawa ze Zniczem Pruszków nad wejściem do szatni - na obiekcie przy ulicy Konwiktorskiej - pojawił się transparent z napisem: "Strefa Wolna od LGBT".

Na zachowanie kibiców zareagowały władze miasta. Konkretnie Renata Kaznowska, odpowiedzialna w ratuszu za sport. "Mowa nienawiści, niezależnie na jakim tle jest niedopuszczalna i nieakceptowana. Umowy zawarte z klubami sportowymi zawierają zapisy określające konsekwencje takich zachowań. I zostaną one wdrożone" - napisała na portalu X.

Właścicielem obu stadionów przy Łazienkowskiej i Konwiktorskiej jest m.st. Warszawa. Rzeczniczka urzędu miasta przekazała, że ratusz oczekuje od klubów reakcji. - Nie akceptujemy żadnych przejawów mowy nienawiści, nietolerancji, tego rodzaju hasła są niedopuszczalne. Umowy z klubami przewidują konsekwencje za takie zachowania kibiców, miasto zwróci się do obu klubów, oczekując zdecydowanej reakcji - powiedziała Monika Beuth w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".