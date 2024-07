Wrócili do ekstraklasy po 19 latach. I od razu porażka

- Jakbym powiedział moim zawodnikom, że mają grać o 15. miejsce w tabeli, to wiem, że połowa szatni wstałaby i wyszła. To są ambitni zawodnicy, ich gra o to nie interesuje. Oni w każdym meczu chcą dawać z siebie wszystko i wygrywać - przed pierwszym meczem w ekstraklasie mówił Rafał Górak.

Trener GKS Katowice wprowadził klub na najwyższy poziom rozgrywkowy w kraju po 19 latach przerwy. Ostatni raz katowiczanie grali na nim w sezonie 2004/05. Przed powrotem w klubie panowała wielka ekscytacja, ale pierwsza kolejka nie ułożyła się tak, jak o tym w klubie marzyli.

Od pierwszych minut to Radomiak był zespołem wyraźnie lepszym i tworzył kolejne okazje bramkowe. W 15. minucie w pole karne gospodarzy wpadł Rafał Wolski, ale po jego uderzeniu piłka odbiła się tylko od poprzeczki bramki Dawida Kudły.

Chwilę później Wolski mógł mieć asystę. Mógł, ale po doskonałym podaniu minimalnie niecelnie głową uderzał Leonardo Rocha. 27-letni Portugalczyk skuteczniejszy był w 24. minucie. Z prawej strony dośrodkował Peglow, a tym razem Rocha uderzył precyzyjnie głową.

W 37. minucie było już 2:0. Tym razem po zamieszaniu w polu karnym GKS piłkę głową zgrał Jan Grzesik, a Rocha zdobył drugą bramkę, uderzając między nogami Aleksandara Komora.

GKS przegrał po powrocie do ekstraklasy

Od początku drugiej połowy GKS był bardziej aktywny w ataku. W 58. minucie dobrą okazję miał Borja Galan, jednak został powstrzymany w polu karnym. Hiszpan domagał się rzutu karnego, ale ani sędzia, ani system VAR nie zareagowali na jego skargi.

GKS dopiął swego w 83. minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne z rzutu wolnego piłkę wypiąstkował Maciej Kikolski. Przed polem karnym otrzymał ją Mateusz Marzec, który popisał się genialnym uderzeniem w okienko. Tuż po trafieniu piłkarze Radomiaka mieli pretensje do sędziego, że nie odgwizdał faulu na Kikolskim. Po analizie VAR bramka została ostatecznie uznana.

Mimo że GKS do końca walczył o wyrównującą bramkę, to ta sztuka mu się nie udała. Zespół z Katowic jeszcze poczeka na pierwsze od czerwca 2005 r. zwycięstwo w ekstraklasie. W ostatniej kolejce sezonu 2004/05 katowiczanie pokonali Górnika Zabrze 1:0.

W następnej kolejce obie drużyny również zagrają w sobotę. GKS na wyjeździe ze Stalą Mielec (14:45), a Radomiak u siebie z Jagiellonią Białystok (17:30).