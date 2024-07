Absolutna sensacja w Ekstraklasie! Lech Poznań idzie po wychowanka Barcelony

Lech Poznań do tej pory nie był zbyt aktywny na rynku transferowym. Piłkarze z Wielkopolski sezon ekstraklasy rozpoczną już w niedzielę (21 lipca, godz. 17:30) meczem z Górnikiem Zabrze, a do klubu zawitała zaledwie dwóch nowych graczy. To dwaj napastnicy Alex Douglas i Bryan Fiabema. Jest jednak szansa, że wkrótce dołączy do nich trzeci nabytek.

Grał w FC Barcelonie i Villarrealu. Teraz czas na Lecha Poznań? Zaskakujące doniesienia

Jak poinformował portal Meczyki.pl, Lech włączył się do walki o Adrię Altimirę. Chodzi o 23-letniego prawego obrońcę Villarrealu. W poprzednim sezonie piłkarz grał głównie w drugoligowych rezerwach, gdzie zanotował 27 występów, ale od października do stycznia regularnie otrzymywał szanse na grę w pierwszym zespole. Rozegrał 11 spotkań w LaLiga i dołożył cztery w Lidze Europy. Dwukrotnie wybiegał na murawę przeciwko Maccabi Haifa i po razie w meczach z Panathinaikosem i Rennes.

Altimira jest wychowankiem FC Barcelony. Do 2020 r. grał w tamtejszych drużynach młodzieżowych. Ma za sobą pięć występów w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Później odszedł do chorwackiego NK Lokomotiva, po czym wrócił do Hiszpanii - do UD Melilla. Przed przyjściem do Villarrealu był jeszcze zawodnikiem FC Andorra.

Dla Lecha Poznań byłoby to niezwykle ważne wzmocnienie, ponieważ nadal nie uzupełniono luki na prawej obronie po odejściu Alana Czerwińskiego do GKS-u Katowice. Ściągnięcie Hiszpana nie będzie jednak łatwe. Według Meczyków o zawodnika biją się także hiszpańskie Leganes oraz włoskie Lecce, on sam ma w pierwszej kolejności mierzyć w kluby z pięciu najlepszych europejskich lig. Z tego powodu Lech równolegle poszukuje alternatywy.

Kontrakt Altimiry z Villarrealem obowiązuje do końca czerwca 2026 r. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 2 mln euro.