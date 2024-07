Gol sezonu padł już w drugim meczu Ekstraklasy?! Co za trafienie!

Tuż po zakończeniu Euro 2024 doczekaliśmy się powrotu ekstraklasy. W inauguracyjnym spotkaniu wystąpili mistrzowie Polski, którzy z pewnością mają chrapkę na obronę tytułu. Jagiellonia Białystok na własnym stadionie pokonała 2:0 Puszczę Niepołomice. Szczególnej urody była druga bramka strzelona przez Lamine'a Diaby-Fadiga, który bezczelnie zabawił się z obrońcami. W piątek 19 lipca rozpoczęło się także drugie spotkanie pierwszej kolejki.

Taki gol padł w pierwszej kolejce ekstraklasy. Stadiony świata

O godz. 20:30 pierwszy mecz po powrocie do ekstraklasy rozgrywa Lechia Gdańsk. Drużyna prowadzona przez Szymona Grabowskiego od razu została rzucona na głęboką wodę. Beniaminek pojechał do Wrocławia na spotkanie ze Śląskiem, czyli wicemistrzem Polski. Tymczasem to goście po pierwszej połowie wyszli na prowadzenie po fenomenalnym golu!

Autorem trafienia był Tomasz Neugebauer. W 12. minucie meczu 21-letni pomocnik wykorzystał błąd jednego z obrońców gospodarzy, który niechlujnie podawał piłkę w okolicach środka boiska. Neugebauer szybko dopadł do futbolówki i od razu bez przyjęcia oddał strzał na bramkę z kilkudziesięciu metrów. Zawodnik Lechii dostrzegł, że bramkarz Śląska był daleko od linii i wykorzystał to perfekcyjnie. Piłka przez kilka sekund utrzymywała się w powietrzu, po czym wpadła do siatki.

- Ależ to się rozpoczyna! Posłał cudowne zagranie, po którym piłka zatrzepotała w siatce. Tak się zaczyna nowy sezon dla beniaminka! - emocjonowali się komentatorzy Canal+ Sport po lobie gości z dalekiej odległości.

Stan 1:0 dla gości utrzymywał się niemal do ostatnich sekund piątkowego starcia. Jeden punkt dla Śląska Wrocław uratował Tommaso Guercio, który w drugiej minucie doliczonego czasu gry doprowadził do remisu. 19-latek zwieńczył składną akcję, oddając precyzyjny strzał z główki.

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1:1