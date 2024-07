Śląsk Wrocław ściągnął piłkarza z Girony

Po zdobyciu wicemistrzostwa Polski Śląsk Wrocław przygotowuje się do rywalizacji w PKO Ekstraklasie oraz eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Tyle że trudno powiedzieć, aby zespół Jacka Magiery się latem nie osłabił. Wszystko za sprawą odejścia kapitana i prawdziwego lidera zespołu - Hiszpana Erika Exposito, który w zeszłym sezonie strzelił 19 goli, do których dołożył 6 asyst. Exposito zdecydował się odejść na zasadzie wolnego transferu do katarskiego Al Ahli.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry'ego Kane'a?

Ze Śląskiem pożegnali się także m.in. Martin Konczkowski czy Patryk Janasik, a transfery do klubu były dalekie od imponujących i w dużej mierze polegały na sprowadzeniu piłkarzy, których dobrze zna Jacek Magiera. Mowa tu o Tomaszu Losce (Bruk-Bet Termalica), Serafinie Szocie (Widzew Łódź), Marcinie Cebuli (Raków Częstochowa), Sebastianie Musioliku (Górnik Zabrze) czy Mateuszu Bartolewskim (Ruch Chrozów), do których dołączyli młodzi Junior Eyamba (Young Boys Berno), Filip Rejczyk (Legia Warszawa) czy Simon Schierack (Red Bull Lipsk).

Śląsk Wrocław ma nowego skrzydłowego. Ściągnął piłkarza z Girony

Trener Magiera wciąż apelował, nawet publicznie, o kolejne wzmocnienia. Jedno z nich zostało sfinalizowane w czwartek, gdy Śląsk Wrocław ogłosił pozyskanie 22-letniego hiszpańskiego skrzydłowego Arnau Ortiza z Girony, który na zasadzie wolnego transferu podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Ortiz nie miał okazji zadebiutować w La Liga, grał za to na wypożyczeniach w niższych klasach rozgrywkowych w Hiszpanii, m.in. w Penya Deportiva czy Realu Murcia. W tym ostatnim klubie, w sezonie 2022/23, strzelił 5 goli w 31 meczach trzeciej ligi.

Poprzednie rozgrywki nowy skrzydłowy Śląska spędził w Segunda Division. Jesień spędził w Eldense, a wiosnę w Cartagenie, w sumie zaliczając 23 występy i jedną asystę.

Śląsk Wrocław swój sezon 2024/25 zainauguruje już w piątek 19 lipca, gdy o godzinie 20:30 zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk.