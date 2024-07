Ważne informacje dla kibiców. "Duża, zasadnicza zmiana" w Ekstraklasie

Sportowe anteny Canal+ znów zostaną zdominowane przez zmagania piłkarskie. To już tradycja - stacja, jak co roku, pokaże w całości nowy sezon Ekstraklasy. Okazuje się, że na kibiców czekają spore zmiany - łącznie takie związane z logistyką oglądania meczów na stadionie i przed telewizorem.

Zmiany w Ekstraklasie. Z myślą o kibicach

Mowa tu oczywiście o nowych godzinach rozgrywania spotkań. W każdej kolejce rozgrywanych będzie po dziewięć meczów. O ile w piątek i poniedziałek nie dojdzie do zmian - dwa piątkowe spotkania rozgrywane będą o 18:00 i 20:30, a poniedziałkowe o 19:00 - o tyle mecze sobotnie i niedzielne czeka drobna zmiana.

Zamiast dobrze znanych godzin 15:00 i 20:00 będą 14:45 i 20:15. O tym, dlaczego doszło do takich zmian, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" opowiedział Marcin Rosłoń, dziennikarz Canal+Sport, szef redakcji piłkarskiej tej stacji.

- Zadbaliśmy o to, żeby mecze lepiej rozpakowywać. Daliśmy sobie więcej czasu pomiędzy spotkaniami. Od kilkunastu miesięcy w całej Europie mecze są przedłużane. Analizy VAR są coraz bardziej wnikliwe, co oznacza, że spotkania trwają dłużej. A to zabierało czas naszym programom przedmeczowym. Zmiany rozpoczęcia godzin dają nam większą przestrzeń przed meczami i po meczach na rozmowy i analizy - wytłumaczył, dodając zarazem, że to "duża, zasadnicza zmiana".

Kwestia rozkładu meczów dotyczy także gier wakacyjnych. W letnich miesiącach nie ma spotkań o 12:30. - Chcemy, żeby w okresie wakacyjnym ludzie mogli dłużej cieszyć się czasem wolnym spędzonym z rodzinami. Poza tym wpływ na to mają warunki pogodowe. W południe jest bardzo gorąco, co jest niekorzystne nie tylko dla widzów, ale także dla samych piłkarzy – dodał Rosłoń.

Spotkania o tej porze wrócą od września, zamiast meczu o 20:15 w niedzielę. Dzięki temu po niedzielnych meczach o 17:30 kibice będą mogli oglądać Ligę+Extra - najważniejszy magazyn o Ekstraklasie emitowany przez Canal+. Jak czytamy w publikacji "Przeglądu Sportowego" w ramówce pozostaną dobrze znane inne programy. Sobotnia Liga+ ma rozpoczynać się o 22:20, zaś poniedziałkowy "Ekstraklasa Po Godzinach" tuż po zakończeniu ostatniego spotkania kolejki. Dopiero po wakacjach na antenę wróci "Turbokozak". Kolejka zapowiadana będzie w programie "Odprawa przedmeczowa", który emitowany będzie co czwartek o 11:00 na kanale Canal+ w serwisie YouTube.