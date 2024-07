Legia musi wydać kosmiczne pieniądze! To może być rekord rekordów

Legia Warszawa zakończyła poprzedni sezon na trzecim miejscu, przez co zapewniła sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. To był drugi kolejny sezon, w którym Legia nie zdobyła mistrzostwa Polski. Odzyskanie tytułu jest zatem głównym celem Goncalo Feio w nadchodzących rozgrywkach. Do tej pory Legia dokonała kilku transferów przed startem kolejnego sezonu. W stołecznym klubie pojawił się m.in. Luquinhas, Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Ruben Vinagre czy Jean-Pierre Nsame. - Dopytuje tylko o konkretne możliwości i zadania, ale doskonale wie, co ma robić - mówił Feio nt. Vinagre.

Legia ma jednak spory problem przed sezonem, ponieważ Juergen Elitim doznał kontuzji w trakcie meczu towarzyskiego z Jagiellonią Białystok (2:0). W poniedziałek Kolumbijczyk przeszedł operację uszkodzonej łąkotki i wróci do gry dopiero za kilka miesięcy. Legia jednak jeszcze nie zakończyła działań na rynku transferowym, o czym świadczą kolejne doniesienia w mediach.

To będzie nowy skrzydłowy Legii? Klub zgłosił się do Feyenoordu Rotterdam

Portal 1908.nl informuje, że Legia jest zainteresowana sprowadzeniem Iliasa Sebaouiego z Feyenoordu Rotterdam. Marokańczyk spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w drugoligowym Dordrechcie, gdzie strzelił jedenaście goli i zanotował siedem asyst w 42 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdaniem wspomnianego źródła Legia zgłosiła się do Feyenoordu w środę, aby poznać wymagania finansowe klubu z Rotterdamu. Feyenoord żąda około trzech mln euro za skrzydłowego z Maroka.

Czy jest szansa na to, że Legia będzie w stanie sprowadzić Sebaouiego do siebie? 1908.nl twierdzi, że wszystko rozstrzygnie się między dwoma klubami: Heerenveen oraz NAC Breda. Oba zespoły chcą wypożyczyć piłkarza, a sprawa może się rozstrzygnąć w czwartek, dzięki czemu Sebaoui będzie mógł trenować z kolegami z nowego klubu od poniedziałku. O piłkarza pytały też takie kluby, jak Go Ahead Eagles czy Willem II, ale na próżno.

Sebaoui jest wychowankiem belgijskiego Beerschot, z którego odszedł w 2013 r. Potem przez dwa lata grał dla Waasland-Beveren i wrócił do Beerschot, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe i trafił do pierwszego zespołu. Do tej pory Sebaoui nie zadebiutował w seniorskiej kadrze Maroka.

Legia Warszawa rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od meczu na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 20:15. Pięć dni później Legia rozpocznie walkę w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji Europy, gdzie rywalem będzie Caernarfon Town z Walii. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.