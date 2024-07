PZPN wprowadza rewolucję w polskiej piłce. Już ogłosili. Podpatrzyli to na Euro 2024

Euro 2024 przyniosło znaczącą zmianę w kwestii dyskusji pomiędzy piłkarzami oraz sędziami. Tylko kapitan zespołu (lub wyznaczony do tego zawodnik z pola, jeśli kapitanem był bramkarz) mógł zgłaszać pretensje do sędziego, innym zawodnikom od razu groziła żółta kartka. "Ta zasada spotkała się z dużym uznaniem podczas Euro" - przekazał Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB), który wprowadził tę regulację w rozgrywkach seniorskich i juniorskich.

PZPN ogłasza zmiany w przepisach. Wprowadza rozwiązanie znane z Euro 2024

Na ściślejszą współpracę pomiędzy arbitrami a kapitanami postawił także PZPN, który wprowadził zmiany w "Przepisach Gry". "Sędziowie otrzymali ścisłe wytyczne dotyczące ochrony wizerunku meczów. Dobre praktyki, które były już stosowane na Euro 2024, będą wprowadzone w Polsce od początku rozgrywek" - czytamy w komunikacie federacji. Najważniejszą zmianą jest to, że kapitanowi drużyny powinna zostać wytłumaczona każda "kluczowa decyzja", w tym taka, którą podjęto po analizie VAR. Rozmowa ma toczyć się "z zachowaniem wzajemnego szacunku".

- Czerpiemy dobre praktyki z Euro 2024. Podczas mistrzostw bardzo dobrze odebrano komunikację na linii: sędzia - kapitan. To właśnie kapitan jest osobą, której arbiter wyjaśni kluczowe decyzje w meczu. Pozostali zawodnicy ignorujący rolę kapitana, podbiegający do sędziego i wykazujący jakiekolwiek oznaki braki szacunku do zawodów, będą karani żółtymi kartkami. Będziemy chronić wizerunek meczów piłkarskich - wytłumaczył Tomasz Mikulski, Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN. Karane będzie: lekceważące zachowanie wobec arbitra (słowa, ale i czyny takie jak np. rzucanie piłką), domaganie się kartki dla rywala (słowami lub gestami) i otaczanie sędziego przez zawodników. Napominane będą również osoby ze strefy technicznej, zachowujące się "w sposób nieodpowiedzialny" i niedbające o wizerunek meczu.

PZPN stawia na komunikację sędziów z kapitanami. Trenerzy nie zostaną pominięci

- Robimy kolejny krok, żeby wyeliminować z piłkarskich widowisk niechciane zachowania. Te, które psują odbiór piłki nożnej również u najmłodszych kibiców - dodał Mikulski. Aby zasygnalizować piłkarzom, by nie podbiegali w celu kwestionowania decyzji, arbitrzy będą pokazywać charakterystyczny gest wyciągniętej dłoni. Reakcje na oznaki braku szacunku lub sprzeciw będą "stanowcze i konsekwentne".

Co więcej, informacje o "kluczowych decyzjach" otrzymają także trenerzy. Będzie im je przekazywał arbiter techniczny, pozostający w stałym kontakcie z sędziami boiskowymi oraz zespołem odpowiadającym za VAR. O wszystkim sędziowie będą przypominać na przedmeczowych odprawach oraz przed losowaniem.