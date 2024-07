Media: Bajeczna oferta dla Josue! To tam będzie grać po odejściu z Legii

Josue do Legii Warszawa dołączył w lecie 2021 roku i stał się jedną z gwiazd ekstraklasy. Portugalczyk przez trzy lata zapisał na koncie 130 występów, zdobył 29 goli i zaliczył 35 asyst w barwach klubu z Warszawy. Po zakończeniu poprzedniego sezonu władze Legii uznały jednak, że nie przedłużą z nim wygasającej umowy i Portugalczyk odszedł.

- Są w tym klubie ludzie, z którymi się nie identyfikuję, oni ze mną też. A kiedy tak jest, każdy idzie w swoją stronę. Kocham tu być, dostaję wiele miłości od kibiców, darzę ich wielkim uczuciem i szacunkiem, ale to jest życie. Zamykam etap, bo byłem psychicznie zmęczony sytuacjami, które miały miejsce w klubie - mówił mediom pomocnik po odejściu z Legii.

Josue wygrał nowy klub. Lukratywna oferta zza granicy

Jakość Josue w Polsce znają wszyscy, a więc kilka klubów było zainteresowanych ściągnięciem go do siebie. Według medialnych doniesień zaangażowana była Wieczysta Kraków, a Lech Poznań planował zaproponować 33-latkowi roczną umowę. Wiele wskazuje jednak na to, że Portugalczyk definitywnie opuści nasz kraj.

Meczyki poinformowały, że kilka dni temu Josue otrzymał bardzo lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej i zdecydował się ją przyjąć. Na razie w sprawie transferu trwają negocjacje, ale jeśli te pójdą pomyślnie, to zawodnik przeniesie się na Półwysep Arabski. W informacji nie pojawiła się jednak nazwa klubu.

33-latek miałby grać w Saudi Pro League, a więc na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej. Raczej trudno uwierzyć, że chodzi tutaj o klub z topu ligi, jak chociażby Al-Nassr z Cristiano Ronaldo czy Al-Hilal z Neymarem.

W poprzednim sezonie Josue świetnie pokazał się nie tylko w ekstraklasie, ale również w Lidze Konferencji Europy. Zagrał dla Legii w 49 meczach, w których zdobył 11 bramek i zaliczył osiem asyst. W przeszłości Portugalczyk grał również w swoim kraju, w Holandii, Turcji i Izraelu.