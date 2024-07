Feio rozpływa się nad nowym piłkarzem Legii. Materiał na gwiazdę Ekstraklasy

Legia Warszawa przeprowadziła już siedem transferów w letnim okienku transferowym. Mimo to wydaje się, że zespół potrzebuje jeszcze kilku wzmocnień. - Gdybyśmy mieli grać w ekstraklasie i Pucharze Polski, to obecna kadra oraz posiłki z akademii byłyby wystarczające. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że chcemy też zrobić coś w Europie. To sprawia, że potrzeba jeszcze kogoś - przekazał Goncalo Feio. Podkreślił, że oczekuje jeszcze na sprowadzenie co najmniej jednego napastnika oraz środkowego pomocnika.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Feio rozpływa się nad nowym piłkarzem Legii. "Ma nieprawdopodobny potencjał"

Jednym z ostatnich wzmocnień Legii jest Ruben Vinagre, który dwa lata temu został wykupiony przez Sporting z Wolverhampton za 10 mln euro. Mimo że błyskawicznie kibice zaczęli porównywać go do Gila Diasa, który totalnie rozczarował w ubiegłym sezonie. Goncalo Feio wierzy w jego talent, dlatego sam naciskał na transfer.

- To piłkarz, który ma nieprawdopodobny potencjał. Nie jestem fanem słowa 'szczęście', ale trochę mu go brakowało. W piłce czasami pojawiają się trudne scenariusze, a Vinagre znalazł się w Lizbonie, kiedy nagle z akademii wyskoczył Nuno Mendes. Jego jakość dało się zobaczyć w trakcie Euro - wyjaśnił w rozmowie z TVP Sport.

Feio przedstawił również najmocniejsze strony 25-latka. - Przed meczem z Jagiellonią prosiłem, by grał spokojnie, pozycyjnie. Mimo wszystko i tak kilka razy decydował się na zrywy. On inaczej nie potrafi! To gracz znający wysoką intensywność i to od razu widać. Na pierwszym treningu 'zrobił' rekord w zakresie HRS-u, biegów z wysoką prędkością. Wystarcza mu jedna odprawa i... praktycznie wszystko wie - przyznał.

Mało tego uważa, że Vinagre jest doskonale poukładany taktycznie. - Zna system z trzema stoperami, bo w Sportingu pracował z Rubenem Amorimem, a to najlepszy trener w kraju, jeśli chodzi o to ustawienie. Grał też pod wodzą Nuno Espirito Santo w Wolverhampton i tam było tak samo. Dopytuje tylko o konkretne możliwości i zadania, ale doskonale wie, co ma robić - podkreślił.

Na koniec zdradzi, dlaczego piłkarz z tak bogatym portfolio zdecydował się w ogóle na przejście do warszawskiego zespołu. - Trafił do Legii, bo bardzo chciał grać w tym klubie. Zrezygnował z większych pieniędzy, by występować w Warszawie. Uwierzył w nasz projekt. Zainteresowanie wykazywał szereg klubów, była opcja gry w Serie A czy Panathinaikosie, ale jednak chciał zagrać w Legii. Ma motywację oraz chęci do pracy i rozwoju. Dodatkowo ostatnio został ojcem - wyjaśnił