Beniaminek Ekstraklasy zaskoczył. Jest oficjalne ogłoszenie

"Ekstraklasa dla Lublina" - mogli w końcu zaśpiewać kibice Motoru na początku czerwca. Zespół Mateusza Stolarskiego pokonał w finale baraży gdyńską Arkę i po 32 latach wrócił na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Lato było na Lubelszczyźnie intensywne. Do klubu dołączyło kilku nowych zawodników - bramkarz Ivan Brkić, obrońca Marek Bartos oraz pomocnicy Krzysztof Kubica i Christopher Simon. To jednak nie koniec ruchów transferowych.

Motor Lublin ma nowego piłkarza. To mistrz Polski

We wtorek 16 lipca Motor ogłosił pozyskanie kolejnego nowego gracza. Tym razem jest to napastnik. Mowa o 24-letnim Kaanie Caliskanerze, który ostatnie pół roku spędził w Jagiellonii Białystok, do której był wypożyczony z Eintrachtu Braunschweig. Beniaminka zasila więc świeżo upieczony mistrz Polski.

"24-letni napastnik, który może też występować na skrzydle lub w roli ofensywnego pomocnika podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy" - przekazał Motor w oficjalnym komunikacie.

Caliskaner urodził się w 1999 roku w Kolonii, jednak ma także tureckie obywatelstwo. Pierwsze piłkarskie szlify zbierał w SV Bergisch Gladbach, gdzie występował do 2018 roku. Później przeniósł się do juniorskich drużyn FC Kolonii. W lipcu 2020 roku został piłkarzem SSV Jahn Regensburgu, a trzy lata później dołączył do Eintrachtu Braunschweig. Tam jednak się nie przebił i po pół roku został wypożyczony do Jagiellonii. W barwach mistrza Polski rozegrał 14 spotkań i zdobył dwa gole. Teraz znów będzie mógł sprawdzić się w Ekstraklasie.

Motor Lublin rozpocznie sezon od meczu z Rakowem Częstochowa. Ten zaplanowano na niedzielę 21 lipca.