Świetne wieści dla Lechii Gdańsk. Mogą odetchnąć z ulgą

Za trzy dni Lechia Gdańsk przystąpi do rywalizacji w Ekstraklasie. Problemów w gdańskim klubie jest jednak sporo - począwszy od tych kadrowych aż po organizacyjne. Trener Szymon Grabowski ma obecnie do dyspozycji około 15 piłkarzy, a klub z powodu zakazu nałożonego przez FIFA nie może do czasu spłacenia zadłużeń wobec słowackiego Rużemboroka rejestrować nowych zawodników. Ponadto wciąż nieuregulowane zostały zaległości finansowe choćby wobec pracowników.

Miasto Gdańsk wspomoże Lechię. Jasna deklaracja od wiceprezydenta

W Gdańsku wszyscy czekają na pierwszą transzę z Ekstraklasy, która lada moment ma wpłynąć do klubu. Kwota około 3,5 miliona złotych pozwoli m.in. spłacić najpilniejsze zaległości. Gdański klub potrzebuje jednak solidnego sponsora, a taki nie został póki co ogłoszony.

Wiadomo jednak, że wciąż miasto będzie wspierać Lechię. Jak poinformował wiceprezydent miasta Gdańska Piotr Borawski w rozmowie z portalem Trójmiasto.pl, niebawem zostanie podpisana umowa opiewająca na kwotę 10 milionów brutto. - Miasto jest stabilnym partnerem dla drużyny - przyznał.

- Wartość (umowy - przyp. red) brutto wynosi 10 milionów złotych. Wracamy zatem do kwot, które obowiązywały przed degradacją Lechii z ekstraklasy. Wiadomo, że ekwiwalent promocyjny jest inny dla najwyższej klasy rozgrywkowej oraz I ligi - powiedział Borawski.

Spora część kwoty zostanie przeznaczona jednak na wynajem stadionu. Lechia Gdańsk rozgrywa swoje mecze na Polsat Plus Arenie i co roku musi płacić za wynajem. - Myślę, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umowy między klubem a operatorem stadionu - dodał wiceprezydent miasta. Dokładne sumy będą znane po oficjalnym ogłoszeniu porozumienia.

Czy dzięki pieniądzom z Ekstraklasy i wsparciu miasta Lechia w końcu będzie miała za sobą problemy finansowe? Z pewnością te kwoty to tylko kropla w morzu potrzeb gdańskiego klubu, który w ostatnich dniach przeszedł też sporą zmianę organizacyjną. Odeszła dyrektor zarządzająca Magdalena Urbańska, a pełnie obowiązków administracyjnych przejęła Izabela Gwóźdź. Klub planuje jednak zatrudnienie dwóch nowych osób.

A sportowo? Lechia ma na dniach zakontraktować nowego zawodnika ze Szwecji - Karla Wedta. Po zdjęciu zakazu od FIFA będzie mogła zarejestrować go, ale także innych nowych piłkarzy - Serhija Bułecę, Szymona Weiraucha, Loupa Diwana Gueho czy Bohdana Wjunnyka.

Pierwszy mecz gdańszczanie zagrają już w najbliższy piątek 19 lipca o 20.30. Ich rywalem będzie Śląsk Wrocław.