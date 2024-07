Szokujący ruch Śląska Wrocław. Tylko spójrzcie, kto pojawił się na treningu

- Swoimi występami w Wolves zrobiłem naszym rodakom antyreklamę, nie sądziłem, że po moim pobycie jakiś Polak tam zagra - tak mówił Tomasz Frankowski na przełomie 2015 i 2016 r., kiedy to dochodziło do transferu Michała Żyry do Wolverhampton Wanderers, wtedy grającego na poziomie Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii - red.). Żyro miał dobre wejście do zespołu, ale później zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i nie wrócił do formy sprzed kontuzji.

Wolverhampton wydawało 500 tys. euro na Żyrę i, jak nietrudno się domyślić, potem już tej kwoty nie odzyskało. Polak był wypożyczany do Charlton Athletic i Pogoni Szczecin, a latem odszedł z Wolves bez kwoty odstępnego. Jego ostatnim klubem była Wisła Kraków, z którą wywalczył Puchar Polski. Ostatecznie jego kontrakt wygasł, więc od początku lipca był dostępny na rynku bez kwoty odstępnego. Teraz wygląda na to, że znalazł już nowy klub.

Były piłkarz Legii w Śląsku Wrocław? Ma za sobą pierwszy trening

Szerzej o tym pisze TVP Sport. Okazuje się, że Żyro przebywa na testach piłkarskich w Śląsku Wrocław i miał już okazję trenować z zespołem Jacka Magiery. Śląsk rozpatruje go w kontekście wzmocnienia linii ataku, ponieważ aktualnie jedynym dostępnym napastnikiem jest Sebastian Musiolik. Junior Eyamba wypadł z gry z powodu urazu na około dwa miesiące, a Jakub Lutostański oraz Patryk Szwedzik zmieniają kluby, odpowiednio do Pogoni Siedlce oraz Chrobrego Głogów.

Żyro miał już okazję współpracować z Magierą w Legii Warszawa. Wtedy aktualny trener Śląska był asystentem Jana Urbana czy Macieja Skorży. Śląsk może być dziesiątym klubem w karierze Żyry. Poza Legią, Wolverhampton, Charlton, Wisłą i Pogonią napastnik grał dla Korony Kielce (2019-2020), Stali Mielec (2020), Piasta Gliwice (2020-2021) oraz Jagiellonii Białystok (2021-2022). Warto dodać, że Żyro zagrał pięć meczów w reprezentacji Polski.

Żyro może być dziesiątym transferem Śląska w letnim oknie. Wcześniej wicemistrz Polski wykupił Simeona Petrowa z CSKA Sofia, a także sprowadził Filipa Rejczyka z Legii Warszawa, Serafina Szotę z Widzewa Łódź, Sebastiana Musiolika z Górnika Zabrze, Marcina Cebulę z Rakowa Częstochowa czy Tomasza Loskę z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Śląsk Wrocław rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od meczu z Lechią Gdańsk. Ten mecz odbędzie się w piątek o godz. 20:30. Canal+ Sport poinformował, że ten mecz będzie dostępny do obejrzenia za darmo na kanale YouTube. Relacje tekstowe na żywo z meczów Ekstraklasy w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Śląsk rozpocznie rywalizację w europejskich pucharach 24 lipca br., kiedy to zagra pierwszy mecz w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji przeciwko Riga FC.