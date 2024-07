Górnik traci prawdziwy diament! Będzie występować w innym klubie Ekstraklasy

"Zawsze był najmniejszy na boisku, ale talentem nie odstawał od nikogo. Jak trzeba, to potrafił w pojedynkę ciągnąć drużynę juniorów. Mimo to większość i tak skupiała się na tych wyższych zawodnikach. W końcu dostał szansę od Górnika Zabrze i zadebiutował w ekstraklasie" - pisał w sierpniu 2022 roku o Krzysztofie Kolanko Sebastian Kowalski ze Sport.pl. Ten mierzący zaledwie chłopak 163 cm wzrostu zrobił wówczas ogromne wrażenie na dyrektorze sportowym akademii Górnika Łukasz Milik. - Krzysiek pokazał się wbrew prawom polskiego futbolu. To inny debiut niż wszystkie - oznajmił.

Wielki polski talent zmienia klub wewnątrz ekstraklasy. "Wpisuje się w długofalową wizję"

Od tamtej pory jego kariera nieco zahamowała, a piłkarz wystąpił jedynie w trzech spotkaniach ekstraklasy. Nie ma co się zatem dziwić, że szukał innego pomysłu na przyszłość. I udało mu się. Oficjalnie w piątek Zagłębie Lubin poinformowało, że związało się z nim dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Kolanko będzie na razie występował jedynie w II-ligowym rezerwach Zagłębia, ale władze klubu zaznaczają, że trener Waldemar Fornalik będzie bacznie monitorował jego postępy. - Transfer Krzysztofa modelowo wpisuje się w długofalową wizję Zagłębia, jako klubu opartego na młodych, perspektywicznych zawodnikach, którzy w dalszej lub bliższej przyszłości będą stanowić o sile pierwszego zespołu - wyjaśnił dyrektor sportowy Piotr Burlikowski.

Wszyscy w Zagłębiu wiążą duże nadzieje z 17-latkiem, który przecież niedawno doszedł z reprezentacją Polski U17 do półfinału mistrzostw Europy. Mało tego pełnił wówczas rolę kapitana drużyny. - Podpisaliśmy kontrakt z zawodnikiem o dużym potencjale, który wyróżniał się nie tylko w akademii Górnika Zabrze, ale przede wszystkim w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentacji Polski. Wierzymy, że pod okiem trenerów z naszej akademii w pełni rozwinie swoje umiejętności i będzie stanowił o sile drugiego zespołu, a docelowo trafi do pierwszej drużyny na poziom ekstraklasy - podsumował dyrektor akademii Adam Buczek.

Nie są to dobre informacje dla Górnika Zabrze, który w ostatnim czasie regularnie traci swoje talenty. Przed nim drużynę opuścił m.in. Szymon Włodarczyk, a niebawem wiele wskazuje na to, że odejdzie również Lawrence Ennali, który przeniesie się do MLS. Władze klubu muszą zatem uważać, żeby nikt nie "podkradł" im największej perełki, jaką niewątpliwie jest Dominik Szala.