Lech ośmieszył się tuż przed startem ligi. Kibice nie mieli litości

Lech Poznań to jeden z największych przegranych poprzedniego sezonu ekstraklasy. Klub długo pozostawał w walce o mistrzostwo Polski, ale w końcówce zaliczył fatalną serię pięciu meczów bez zwycięstwa i nie awansował chociażby do europejskich pucharów. Ostatecznie zajął piąte miejsce w tabeli. Z zespołem pożegnał się trener Mariusz Rumak, a jego miejsce zajął Jens Frederiksen. Pod wodzą Duńczyka nastroje wcale się nie poprawiły. Lech zakończył letnie sparingi wstydliwą porażką.

Lech Poznań pokonany w ostatnim sparingu. Defensywa nie dojechała

W przyszłą niedzielę 21 lipca Lech na start kolejnego sezonu ekstraklasy zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Formę piłkarzy na nieco ponad tydzień przed inauguracją mieli sprawdzić zawodnicy czeskiego FK Teplice. Okazało się, że ta nie jest najlepsza. Lech wyszedł w większości podstawowym składem, a i tak przegrał u siebie 0:2.

Bramkarz poznaniaków Bartosz Mrozek długo pozostawał niemal bezrobotny. W końcówce jego koledzy popełnili jednak proste błędy, po których nie miał szans, by skutecznie interweniować. W 73. minucie Jukl podał do Filipa Horsky'ego, a ten skiksował w polu karnym. Żaden z obrońców Lecha nie doskoczył, by wybić futbolówkę. Ta wysoko podskoczyła, a Horsky zdołał ją sobie podbić, po czym huknął z woleja z półobrotu w samo okienko i było 1:0.

Dziurawa obrona Lecha. Kibice nie wytrzymali. "Nie chce się już biegać"

Nie minęło 10 minut i obrona polskiego klubu znów spisała się fatalnie. Walkę o piłkę na własnej połowie przegrał Tomaszewski. W pole karne popędził z nią Cerepkai, a podążający za nim Karlstroem w ogóle go nie atakował. Piłkarze z Teplic na małej przestrzeni wewnątrz szesnastki wymienili kilka szybkich podań, kompletnie zaskakując gospodarzy. Piłka wróciła do Cerepkaia, a ten trafił na 2:0.

Wynik i sama gra mocno rozwścieczyła poznańskich kibiców. Ci od razu dali temu wyraz w mediach społecznościowych. - Starszy pan z Danii bez znajomości ligi. Syte koty, którym nie chce się już biegać. Młodzież, która nie umie grać w piłkę nożną i do tego transferowe grzebanie w śmietniku - pisał jeden z nich. - Nie mam na to siły - narzekał kolejny. - Karlstroem powrót jak Bielik z Francją na mundialu - zauważył następny, nawiązując do bramki na 0:2.

W trzech poprzednich sparingach Lech wygrał tylko raz. Pokonał Banika Ostrawa 2:0. W pozostałych przegrał 0:1 z Piastem Gliwice oraz zremisował 1:1 z Dundee FC.