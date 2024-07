Klasy nie kupisz. Tak spadkowicz z ekstraklasy "pożegnał" legendę

Wydawało się, że do Warty Poznań przyległa już łatka "ligowego średniaka". Przez cztery lata zajmowała miejsca w środku tabeli ekstraklasy. W sezonie 2020/21 była nawet piąta. Poprzednie rozgrywki były jednak katastrofalne w jej wykonaniu. Długo walczyła o utrzymanie i ostatecznie celu nie zrealizowała. W ostatniej kolejce przegrała 0:3 z Jagiellonią Białystok, co przy jednoczesnej wygranej Korony Kielce z Lechem Poznań (2:1) zadecydowało o spadku do I ligi. Nic więc dziwnego, że w trakcie przerwy od gry w klubie doszło do wielkich roszad.

Pod koniec czerwca Warta poinformowała w oficjalnym komunikacie o rozstaniu z aż... 17 zawodnikami. Większości piłkarzy wygasały kontrakty i drużyna nie zdecydowała się ich przedłużyć. Wśród pechowców była też legenda poznańskiej ekipy Adrian Lis. Mimo że występował w niej od najmłodszych lat z przerwami, rozgrywając aż 217 meczów, 71 razy zachowując czyste konto, to władze klubu nie potraktowały go z należytym szacunkiem. Chodzi o sposób, w jaki zakończono z nim współpracę. Okazuje się, że nikt go osobiście nie poinformował o rozstaniu, a dowiedział się dopiero z oficjalnego komunikatu na stronie klubu.

- Przez ostatnie dwa lata po zakończeniu sezonu było tak samo. Nie wiedziałem, czy kontrakt zostanie przedłużony, czy nie. Nadchodził czerwiec i była umowa na kolejne 12 miesięcy. Myślałem, że w tym sezonie może być podobnie. Nikt mi nie powiedział wprost, twarzą w twarz, że się żegnamy i dziękujemy za grę. O wszystkim dowiedziałem się z artykułu na stronie internetowej Warty - wyjawił Lis w rozmowie z sportowy-poznan.pl.

Był nieco zdziwiony takim nieeleganckim zachowaniem. Liczył, że klub inaczej go potraktuje po tylu latach współpracy. - Wiedziałem, że może być tak, że Warta nie przedłuży ze mną umowy, ale po cichu liczyłem, że ktoś do mnie przyjdzie i powie: "Sorry Lisu nie mamy dla ciebie kontraktu, dziękujemy za to, co przez te lata zrobiłeś", podajemy rąsie i się rozchodzimy - kontynuował.

Lis nie ma żalu do Warty. Nadal będzie jej kibicował

Ostatecznie Warta zachowała się mało profesjonalnie, ale Lis nie miał do niej o to większych pretensji. - Nie rozkleiłem się z tego powodu, że zostałem tak pożegnany. W piłce nie ma sentymentów - dodał. Poinformował też, że finalnie porozmawiał z prezesem i rozstał się w dobrych nastrojach. - Nie. Nie ma [złej krwi, przyp. red]. Za dużo panom Farjaszewskimu, Meissnerowi i Janickiemu zawdzięczam, żeby teraz wylewać na nich pomyje - zakończył.

Nowym pracodawcą Lisa został Lech Poznań. Bramkarz dołączył do drugiego zespołu Wielkopolan i będzie z nimi występował w III lidze. Związał się roczną umową z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Łącznie z Warty odeszło około 20 zawodników. Oprócz Lisa są to m.in. Mateusz Kupczak, Kajetan Szmyt czy Adam Zrelak.