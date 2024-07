Lechia ogłosiła transfer. "Zostanie zarejestrowany, gdy tylko otrzymamy zielone światło od FIFA"

Lechia Gdańsk nie szaleje na rynku transferowym po awansie do ekstraklasy. Bo nie może. Klub jest pogrążony w zaległych zobowiązaniach wobec piłkarzy, pracowników, a nawet innych klubów, którym nie zdołał zapłacić zaległych rat za transfery, jak MFK Rużomberok przy okazji transferu Tomasa Bobcka. Słowacy poskarżyli się do FIFA, a ta nałożyła na Lechię zakaz transferowy, który zostanie zdjęty, dopiero jak klub spłaci zaległości.

W przypadku opóźnień związanych z wypłatą pensji zareagował z kolei PZPN. Związek poinformował o nałożeniu na klub nadzoru finansowego rozszerzonego. Lechia musi przedstawić potwierdzenie zapłaty zobowiązań, co dwa miesiące przekazywać do federacji potwierdzenia realizacji zobowiązań kontraktowych i co miesiąc przedstawiać sprawozdania z realizacji prognozy finansowej.

Lechia Gdańsk ogłosiła transfer. "Zostanie zarejestrowany, gdy tylko otrzymamy zielone światło od FIFA"

Przez te problemy finansowe Lechia sprowadziła dotąd tylko jednego piłkarza - bramkarza Zagłębia Lubin Szymona Weiraucha, za którego ma zapłacić "Miedziowym" 200 tysięcy euro. Do tego wykupiła z Valmiery wypożyczonego dotąd Bośniaka Rifeta Kapicia, który w zeszłym sezonie był kluczowym piłkarzem "Biało-Zielonych".

W piątek beniaminek ekstraklasy poinformował jednak o pozyskaniu drugiego nowego zawodnika. Lechia wypożyczyła na rok z Dynama Kijów ukraińskiego pomocnika Serhija Bułecę. 25-latek zeszły sezon spędził w Zagłębiu Lubin, gdzie rozczarował. W 28 meczach ekstraklasy zdobył tylko jednego gola i cztery asysty. Wcześniej trzykrotny reprezentant Ukrainy grał też w SK Dnipro-1 oraz Zorii Ługańsk.

– Urodzony na Ukrainie reprezentant tego kraju zagrał w 29 meczach Zagłębia Lubin w zeszłym sezonie, a jego doświadczenie będzie bardzo cenne dla naszej młodej drużyny. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Ihorowi Surkisowi, prezesowi Dynama Kijów, że zdecydował się na Lechię, ponieważ wiele innych klubów było zainteresowanych transferem – powiedział mediom klubowym Lechii prezes klubu Paolo Urfer.

Jak zaznacza sama Lechia Gdańsk, Serhij Bułeca będzie mógł zostać przez nią zarejestrowany, dopiero gdy klub "otrzyma zielone światło od FIFA", czyli zostanie mu zdjęty zakaz transferowy.

Lechia Gdańsk rozpocznie nowy sezon ekstraklasy w sobotę 20 lipca, gdy o godzinie 20:15 zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.