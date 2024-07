Klamka zapadła. Gwiazda odchodzi z Legii. Nieźle zarobią!

Już kilkanaście dni temu w mediach pojawiły się informacje o odejściu Blaza Kramera. Słoweniec łączony był z odejściem do jednego z tureckich klubów, a później wyjaśniło się, że tą ekipą jest Konyaspor. Doniesienia o ewentualnym transferze nieco przycichły i zdawało się, że być może cała transakcja upadnie. Teraz wiadomo już, że tak się nie stało.

Blaz Kramer odchodzi z Legii Warszawa. Szczegóły dopięte

Portal WP SportoweFakty poinformował, że w ostatnich dniach Kramer negocjował z nowym klubem wszelkie warunki przenosin i wraz z agentem wreszcie osiągnął porozumienie. To skutkuje znacznym przyśpieszeniem obrotu spraw i napastnik już w sobotę 13 lipca ma wylecieć do Turcji na testy medyczne przed transferem. Właściwie tylko ta kwestia dzieli 28-latka od zmiany zespołu.

Trudno jednak uwierzyć, że Kramer mógłby testów nie przejść, a więc transfer jest właściwie przesądzony. Zawodnik pożegna się z Legią po dwóch latach, 46 meczach, 12 golach i jednej asyście. Do Warszawy trafił z FC Zurich i właściwie nigdy nie stał się najważniejszą postacią w ofensywie zespołu ze stolicy Polski. Spore znaczenie miały częste urazy napastnika.

Prawdopodobnie kwota transakcji wyniesie około 500 tysięcy euro plus wysoki procent od kolejnego transferu 28-latka. Dla Legii wydaje się to naprawdę korzystne, bo kontrakt Kramera obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku i to ostatnia szansa, by na nim zarobić.

Legia w lecie wzmocniła formację ofensywną, a miejsce Kramera zajmie Jean-Pierre Nsame wypożyczony z włoskiego Como. W klubie pozostał także Thomas Pekhart, a więc i on będzie mógł grać w ataku zespołu trenera Goncalo Feio.

Pierwszy mecz sezonu 2024/25 piłkarze z Warszawy rozegrają 20 lipca o 20:15 przeciwko Zagłębiu Lubin. Poprzednie rozgrywki zakończyli na trzecim miejscu, a więc zagrają również w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.