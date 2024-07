Czarne chmury nad Legią. Feio nie ma złudzeń: "Ogromna strata"

Aż siedmiu nowych zawodników dołączyło dotychczas do Legii Warszawa w letnim oknie transferowym, lecz przed trenerem Goncalo Feio najważniejsze zadanie - zastąpić Josue, który opuścił klub po wygaśnięciu kontraktu. Portugalczyk był kapitanem zespołu oraz liderem środka pola. Teraz rolę rozgrywającego ma przejąć Juergen Elitim.

24-letni Kolumbijczyk jest jedną z najjaśniejszych postaci Legii, odkąd trafił do niej równo dwanaście miesięcy temu. W ubiegłym sezonie zagrał w aż 50 spotkaniach. Zespół wokół niego budować chciał także Goncalo Feio, który objął drużynę w kwietniu i zdołał awansować do eliminacji europejskich pucharów, które rozpoczną się niebawem. Legia czeka na wyłonienie swojego rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, ale już za tydzień - w sobotę 20 lipca - zmierzą się z Zagłębiem Lubin w pierwszej kolejce Ekstraklasy.

Goncalo Feio w tym ważnym momencie nie będzie mógł jednak skorzystać z Juergena Elitima, który doznał kontuzji podczas sparingu z Jagiellonią Białystok. - Wszyscy piłkarze powinni być w treningu od poniedziałku, oprócz Elitima. Byliście tydzień temu na sparingu - w wyniku jednego z ostrych wejść piłkarza Jagiellonii, Juergen doznał kontuzji. Jeśli mam być szczery, sytuacja nie wygląda zbyt dobrze - przekazał portugalski szkoleniowiec cytowany przez portal Legia.net. Środkowy pomocnik Legii ucierpiał po wejściu Adriana Diegueza.

- Elitim nie zagra w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin, może być to długa przerwa. Nie będę jeszcze mówił wszystkich szczegółów, ale też nie chcę was okłamywać. Oczywiście, to dla nas ogromna strata, tym bardziej odniesiona w taki sposób. Wejście, do jakiego doszło w sparingu z Jagiellonią, było, jakie było. Przez to możemy stracić Juergena na jakiś czas. Niestety, z tego rodzaju zachowań, konsekwencje ponosimy tylko my - kontyunował Feio.

Za Legią seria meczów towarzyskich. Ostatnie trzy rozegrali przeciwko krajowym rywalom - 2:0 z Jagiellonią, 1:1 z Lechią oraz w piątek 2:1 z Widzewem.