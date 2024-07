Niewypał na wylocie z Legii Warszawa. Niedawno był objawieniem

Objawienie Ekstraklasy - tak był nazywany Makana Baku, kiedy został wypożyczony z Holstein Kiel do Warty Poznań na rundę wiosenną sezonu 20/21 i po 13 meczach miał sześć goli oraz dwie asysty. Wtedy Warta zajęła piąte miejsce w lidze, ale nie była w stanie wykupić Baku. Rok później Niemiec wrócił do Ekstraklasy, ale już jako piłkarz Legii Warszawa, która wydała 350 tys. euro na to, by go wykupić z tureckiego Goztepe.

Do tej pory Baku Warszawy jednak nie podbił, bo w 40 meczach zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Na drugą część sezonu 23/24 Baku był wypożyczony do greckiego OFI Kreta. Tam jednak nie zachwycił. "OFI szukało w styczniu szybkiego skrzydłowego, a Baku posiadał tę cechę. Swoją szybkość potwierdził w meczach Super League, ale na tym pochwały się kończą. Wkład Makany w bramki i asysty był bardzo umiarkowany, zawodnik zmarnował szereg okazji, które nie powinny być zmarnowane" - czytamy w greckich mediach.

Jak może wyglądać teraz jego przyszłość? Wygląda na to, że nie będzie jednak związana z Legią, gdzie ma ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku. Obecne okno transferowe jest zatem ostatnią okazją na to, by zarobić na tym zawodniku.

Niewypał odchodzi z Legii Warszawa. Będzie kontynuował karierę w Grecji

Z informacji portalu meczyki.pl wynika, że Baku może ponownie występować w Grecji, ponieważ bardzo interesuje się nim Atromitos Ateny. Ten transfer ma być możliwy do realizacji, jeżeli Legia sprzeda Baku za symboliczną kwotę lub pozwoli na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. "Słyszymy, że Legia nie zamierza robić Baku problemów ze zmianą otoczenia" - czytamy w artykule. Wszystko powinno zatem się wyjaśnić w najbliższych dniach.

Atromitos zakończył poprzedni sezon ligi greckiej na jedenastym miejscu i miał sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Warto dodać, że obecnie piłkarzami Atromitosu są dwaj piłkarze znani z Ekstraklasy: Karol Angielski (dawniej Radomiak Radom czy Piast Gliwice) oraz Carlitos (dawniej Legia Warszawa czy Wisła Kraków). Dawniej w barwach klubu z Aten grał też m.in. Marcin Baszczyński (2009-2011), Marek Saganowski (2010-2011) oraz Dawid Kort (styczeń-wrzesień 2019).

Poza Legią, Wartą czy OFI Kreta Baku grał w barwach takich klubów, jak Mainz 05 (2007-2017), Holstein Kiel (2019-2021) oraz Goztepe (2021-2022). Warto zaznaczyć, że Legia już się przygotowała na odejście Baku, sprowadzając na pozycję wahadłowych Kacpra Chodynę z Zagłębia Lubin oraz Rubena Vinagre ze Sportingu CP.