Widzew będzie miał nowego skrzydłowego. Przeszedł testy medyczne

Po zajęciu w zeszłym sezonie dziewiątego miejsca Widzew Łódź kontynuuje dość spore działania transferowe przed nowymi rozgrywkami. Jest to też poniekąd spowodowane transferami dwóch ważnych piłkarzy drużyny Daniela Myśliwca. Hiszpan Jordi Sanchez powędrował do japońskiego Sapporo, ale Łotysz Andrejs Ciganiks do szwajcarskiego FC Luzern.

Widzew Łódź będzie miał nowego skrzydłowego. Przyjechał na testy medyczne

Łódzki klub pozyskał pięciu zawodników, a jak potwierdził Sport.pl, jest o krok od podpisania kontraktu z szóstym nowym piłkarzem. Będzie nim prawoskrzydłowy z Nigerii - Hilary Gong ze słowackiego AS Trencin. Niespełna 26-letni piłkarz pojawił się w Łodzi na testach medycznych. Według naszych informacji wszystko poszło dobrze i zawodnik przejdzie do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego. Podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Pierwszy o zainteresowaniu Widzewa Nigeryjczykiem, pisał na portalu X użytkownik FootballScout. Hilary Gong swoją karierę w Europie rozpoczął w 2017 roku w AS Trencin, ale ale już rok później trafił do holenderskiego Vitesse Arnhem za dwa miliony euro. Tam się przez niespełna cztery lata nie przebił do pierwszego składu i w marcu 2022 roku rozpoczął swoiste światowe tournee. Grał w norweskim Haugesund, armeńskim Araracie-Armenii, aż wreszcie rok temu wrócił do Trenczyna.

Niespełna 26-letni skrzydłowy zdołał się na Słowacji odbudować. W zeszłym sezonie strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty w 31 meczach, dzięki czemu zwrócił na siebie uwagę działaczy Widzewa Łódź.

To będzie już szósty transfer Widzewa Łódź w letnim oknie transferowym. Wcześniej drużynę Daniela Myśliwca wzmocnili kosowski stoper Kreshnik Hajziri (FC Lugano), boczni obrońcy - Marcel Krajewski (Legia Warszawa) i Słowak Samuel Kozlovsky (AS Trencin), skrzydłowy Jakub Łukowski (Korona Kielce) oraz napastnik Hubert Sobol (KKS 1925 Kalisz).