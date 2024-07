To już oficjalne. Ekstraklasa czekała na takie wieści od 32 lat!

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Nie jest to oficjalny termin FIFA, w związku z tym kluby nie muszą wyrażać zgody na udział swoich piłkarzy w turnieju. To sprawia, że wielu gwiazd nie zobaczymy na paryskich boiskach.

Lechia Gdańsk zdecydowała! Maksym Chłań jedzie na igrzyska!

Dziś już wiadomo, że Ekstraklasa będzie miała pierwszego od 1992 roku przedstawiciela na turnieju olimpijskim. Tydzień temu do Lechii Gdańsk wpłynęło powołanie dla Maksyma Chłania. Ten dostał wówczas wstępne zielone światło od klubu, jednak miały odbyć się jeszcze rozmowy z prezesem Paolo Urferem na temat wyjazdu Ukraińca.

W poniedziałek 8 lipca rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Ukrainy z udziałem Chłania. W środę portal WP SportoweFakty poinformował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Ukrainiec nie zagra w meczu ze Śląskiem Wrocław. Pierwotnie mówiło się o tym, że 21-latek wyjedzie na chwilę za zgrupowania, aby pomóc klubowi, lecz na takie rozwiązanie nie przystała ukraińska federacja. Ostatecznie Chłań opuści na pewno pierwsze dwie kolejki Ekstraklasy - mecz Lechii ze Śląskiem oraz Motorem Lublin.

Sport.pl dowiedział się, jak wyglądało podejmowanie decyzji. Sam piłkarz bardzo chciał jechać do Paryża, ale z drugiej strony nie ukrywał, że trudno opuszczać mu Lechię tuż przed startem sezonu. Jeszcze w sobotę po sparingu z Legią Warszawa mówił nam, że toczą się ostateczne rozmowy, a dyrektor techniczny Lechii Kevin Blackwell nie jest zwolennikiem jego wyjazdu. Ostatecznie jednak Chłań uzyskał zielone światło.

Co ciekawe, Ukraińcy chcieli też powołać do kadry Iwana Żelizkę i Bogdana Wjunnyka, a więc innych graczy Lechii. Na to nie zgodził się jednak klub.

Maksym Chłań to pierwszy gracz Ekstraklasy od 1992 roku, który zagra na igrzyskach. Poinformował o tym portal ekstraklasa.org. "Ostatnio gracze z Ekstraklasy grali na turnieju tej rangi w 1992 roku, gdy Polska z dwudziestoma graczami z Ekstraklasy sięgnęła po srebro. Poza tym zawodnicy z tych rozgrywek występowali w olimpijskich zmaganiach w: 1936 roku (15 piłkarzy w reprezentacji Polski - 4. miejsce), 1952 roku (14 piłkarzy w reprezentacji Polski), 1960 roku (19 piłkarzy w reprezentacji Polski), 1972 roku (19 piłkarzy w reprezentacji Polski - złoty medal) i 1976 roku (17 piłkarzy w reprezentacji Polski - srebrny medal)" - czytamy.