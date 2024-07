Sensacyjna decyzja Papszuna! Takiego scenariusza nikt się nie spodziewał

Sonny Kittel trafił do Rakowa rok temu, jednak rozczarowywał. W rundzie jesiennej zdobył tylko trzy gole w jedenastu meczach, a wiosną był wypożyczony do Australii. Po powrocie do klubu wiele wskazywało, że Kittela nie ma w planach Marka Papszuna.

Sonny Kittel przywrócony do składu? Sensacyjne wieści z obozu Rakowa

O przyszłości Kittela Papszun wypowiedział się już na majowej konferencji prasowej. - Nie, nie widzę Sonnego Kittela w swoich planach, aczkolwiek dalej jest zawodnikiem klubu, więc zobaczymy. Ale mówię szczerze, że chciałbym zawodnika o innej charakterystyce na tej pozycji - mówił szkoleniowiec.

Kittel nie pojechał na obóz do Arłamowa i był odsunięty od drużyny. W środę portal Meczyki.pl przekazał jednak sensacyjne informacje. Marek Papszun miał przywrócić napastnika do pierwszej drużyny. Niemiec uczestniczył w środowym treningu z zespołem. Czy to oznacza, że jednak zostanie w klubie? Odpowiedź na to pytanie przyjdzie pewnie w najbliższych tygodniach.

A dlaczego niemiecki napastnik "nie odpalił" w Rakowie w minionym sezonie? - Żeby jakiś transfer wypalił, kluczową rzeczą jest jedno: bardzo dobre nastawienie osoby, która trafia w nowe miejsce. Bez względu, czy mówimy o piłkarzu, trenerze, czy dziennikarzu. Niezbędna jest energia, chęć do zmiany, do adaptacji. To ty trafiasz do jakiegoś miejsca, więc to ty musisz się do niego zaadaptować, nie na odwrót - tłumaczył ostatnio Dawid Szwarga, a więc były pierwszy, a obecnie drugi trener "Medalików".

Przed Rakowem ostatni tydzień przygotowań do sezonu. W pierwszej kolejce częstochowianie zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. Spotkanie zaplanowano na 21 lipca.