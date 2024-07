Trzęsienie ziemi w klubie ekstraklasy. Dyrektor zwolniona. Natychmiastowy efekt

Choć Lechia Gdańsk w wielkim stylu wróciła do Ekstraklasy, to dziś znów więcej mówi się o jej problemach. A te istnieją. Pracownicy i piłkarze nie mają regularnie wypłacanych wypłat, Lechia wciąż nie ma sponsora, a kadra drużyny jest bardzo wąska. W środę 10 lipca portal Meczyki.pl poinformował, że właściciel Paolo Urfer zwolnił dyrektor generalną klubu. Potwierdziliśmy te doniesienia w klubie. To pokłosie chaosu i sytuacji organizacyjnej.

