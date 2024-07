Raków Częstochowa się nie zatrzymuje. Duże wzmocnienie przed sezonem

W poprzednim sezonie Raków Częstochowa nie obronił mistrzostwa Polski i zajął siódme miejsce, tracąc 11 punktów do mistrzowskiej Jagiellonii Białystok. 21 maja br. stało się jasne, że następcą Dawida Szwargi został Marek Papszun, który zdecydował się na powrót do Rakowa po rocznej przerwie. Jasne jest, że z Papszunem na ławce Raków będzie jednym z kandydatów do zdobycia mistrzostwa Polski. - To, jakim składem dysponujemy i to, co prezentujemy, to dla mnie na tę chwilę jest nie do przyjęcia - mówił Papszun w trakcie przygotowań do sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Anglia marnuje swój potencjał! Latające kufle, awantury

Raków działa już prężnie na rynku transferowym. Do tej pory klub sprowadził Adriano z brazylijskiej Coimbry, Greka Vasiliosa Sourlisa z Asterasu Tripolis oraz Kristoffera Klaessona z Leeds United, który ma być następcą Vladana Kovacevicia. Teraz do Rakowa dołączył nowy zawodnik, mający za sobą występy w lidze holenderskiej.

Raków ogłasza kolejny transfer. To zdobywca Pucharu Grecji

We wtorkowy wieczór Raków poinformował o transferze Lazarosa Lamprou. Grek pozostawał bez klubu od początku lipca, gdy wygasł jego kontrakt z Excelsiorem Rotterdam. W Rakowie podpisał trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. "Lazaros łączy dynamikę oraz szybkość z dobrym wyszkoleniem technicznym, kreatywnością, głodem bramek. Będzie on występował przede wszystkim jako "10" w naszym systemie gry. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć jego występy dla naszego zespołu" - mówił Samuel Cardenas, dyrektor sportowy Rakowa.

W poprzednim sezonie Lamprou zagrał w 35 meczach Excelsioru we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował dziesięć asyst. Jego zespół spadł z Eredivisie, przegrywając 6:7 w barażach z NAC Breda. Wcześniej Lamprou grał w barwach Panathinaikosu Ateny (2014-2016), PAOK-u Saloniki (2017-2022), Twente Enschede (2020), Fortuny Sittard (2018-2019) czy OFI Kreta (2021-2022). To właśnie w barwach PAOK-u wygrał Puchar Grecji w 2021 r.

Słowa Cardenasa o pozycji Lamprou - mimo faktu, że głównie w trakcie kariery grał na obu skrzydłach - wskazują na to, że jego rywalami o miejsce w wyjściowym składzie będą m.in. Ivi Lopez, John Yeboah, Władysław Koczergin czy Jakub Myszor.

Raków rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od wyjazdowego meczu z Motorem Lublin, który odbędzie się 21 lipca o godz. 20:15. Relacje tekstowe na żywo z meczów Ekstraklasy w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.