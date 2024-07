Raków ma nowego napastnika. Hitowy transfer wewnątrz Ekstraklasy!

Raków Częstochowa utracił w zeszłym sezonie mistrzostwo Polski i nie dostał się nawet do eliminacji do europejskich pucharów. Z pracą pożegnał się Dawid Szwarga, a w jego miejsce powrócił twórca sukcesów częstochowian Marek Papszun. Doświadczony trener szybko zaczął zaprowadzać swoje porządki, a kilka dni temu po remisowym sparingu z Puszczą Niepołomice (1:1) zaapelował o wzmocnienia, twierdząc, że obecna kadra Rakowa jest nie do przyjęcia.

Marek Papszun wezwał do działania. Raków zaczyna odpowiadać

Zarząd klubu najwyraźniej wziął sobie jego słowa do serca, bo częstochowianie robią się na rynku transferowym coraz aktywniejsi. Miniony tydzień zakończyli zatrudnieniem norweskiego bramkarza Kristoffera Klaessona z Leeds United. Tymczasem teraz mają być już o krok od kolejnego nowego nabytku. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, do byłych mistrzów Polski dołączyć ma Patryk Makuch z Cracovii.

Patryk Makuch u progu transferu. To napastnik w stylu Papszuna

To 25-letni napastnik, który w zespole "Pasów" spędził ostatnie dwa sezony, po tym jak Cracovia kupiła go z Miedzi Legnica. U trenera Jacka Zielińskiego nierzadko grywał także nie jako klasyczna dziewiątka, a ustawiony nieco za plecami napastnika. Łącznie w 69 meczach dla zespołu z Krakowa strzelił 11 goli i zanotował 7 asyst. Stylem gry powinien pasować do preferowanego przez Marka Papszuna typu napastnika, czyli wysoki (187 cm wzrostu), silny i ciężko pracujący na boisku.

Jego transfer do Rakowa ma być już praktycznie przesądzony, a testy medyczne odbędą się jeszcze dziś (wtorek 9 lipca). Kwota transferu na ten moment nie jest znana. Będzie to czwarte letnie wzmocnienie częstochowian po wspomnianym Klaessonie, brazylijskim napastniku Adriano oraz greckim środkowym pomocniku Vasiliosie Sourlisie. Z istotniejszych graczy Częstochowę opuścili tego lata bramkarz Vladan Kovacević (Sporting Lizbona) oraz pomocnicy Giannis Papanikolau (Caykur Rizespor) i Marcin Cebula (Śląsk Wrocław).