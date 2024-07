Oto pierwszy transfer Lecha Poznań! Ukochany kierunek

Lech Poznań z nowym trenerem Nielsem Frederiksenem przygotowuje się do startu sezonu 2024/25 w ekstraklasie. Do tej pory z klubu odchodzili zawodnicy z wygasającymi kontraktem, a przychodzili jedynie wracający z wypożyczeń. Teraz kibice poznańskiego zespołu wreszcie doczekają się pierwszego transferu. Pozostały już tylko testy medyczne.

Lech Poznań ogłasza pierwszy transfer. Testy medyczne i podpis pod umową

Przed kilkoma dniami zagraniczne media informowały, że lada moment zawodnikiem Lech Poznań zostanie Alex Douglas. Wiele wskazuje na to, że tak faktycznie się stanie, bo z oficjalnego komunikatu klubu dowiadujemy się, że zawodnik właśnie przechodzi w Poznaniu testy medyczne.

"W poniedziałek przed południem testy medyczne przed transferem do Lecha Poznań rozpoczął Alex Douglas. Jeśli nie będzie przeszkód, 22-letni środkowy obrońca podpisze z Kolejorzem trzyletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Jest też w nim opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy" - czytamy. Według wcześniejszych doniesień cała transakcja może kosztować 400 tys. euro.

Szwed do Polski przyjechał już w niedzielę, a w poniedziałek o rana jest badany przez klubowych lekarzy i specjalistów. Rzadko zdarza się, że piłkarze nie przechodzą testów medycznych, a więc transfer 22-latka do Lecha jest właściwie przesądzony.

Ostatnim zespołem Douglasa był Vasteras SK, a więc dopiero 16. drużyna szwedzkiej ekstraklasy. Środkowy obrońca zagrał 12 meczów, z których Vasteras przegrało osiem oraz wygrało i zremisowało po dwa spotkania. Ponadto 22-latek obejrzał dwie żółte kartki.

Przed 2022 roku Douglas grał dla Hammarby TFF, trenował w młodzieżowych zespołach Hammarby IF, a jest wychowankiem IF Brommapojkarna. "Ma 190 centymetrów wzrostu, w sierpniu skończy 23 lata, jego dużym atutem jest szybkość i umiejętności wprowadzania piłki do gry" - czytamy w komunikacie Lecha.

Lech Poznań rozgrywki ligowe rozpocznie od starcia z Górnikiem Zabrze, które zaplanowano na 21 lipca. Wcześniej piłkarze trenera Frederiksena zagrają jeszcze sparing z czeskimi Teplicami.