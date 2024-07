Ostrzegają Legię ws. nowej gwiazdy. To wzbudza niepokój

- Mieliśmy nadzieję, że znaleźliśmy idealnego następcę Samuela Eto'o, ale on odwracał się od kadry - to słowa o nowym napastniku Legii Warszawa, którym niedawno został Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk dołączył do klubu na zasadzie wypożyczenia. 31-latek nie podbił reprezentacji swojego kraju, ale powinien być użytecznym zawodnikiem na poziomie ekstraklasy.

3 screen z https://www.youtube.com/watch?v=NV3V1w5d-6o&t=14s Otwórz galerię Na Gazeta.pl