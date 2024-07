Lech Poznań szykuje hitowy transfer. To reprezentant kraju

Lech Poznań do tej pory nie dokonał żadnego transferu przychodzącego, co spotyka się ze sporym niezadowoleniem kibiców "Kolejorza". Niewykluczone, że wkrótce się to zmieni, ponieważ jeden z duńskich portali donosi o zainteresowaniu klubu z Wielkopolski zawodnikiem Odense Boldklub. To reprezentant Haiti, który potencjalnie może zastąpić Kristoffera Velde w przypadku odejścia Norwega.

