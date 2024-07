Tego nie dało się uniknąć. Legia pożegnała piłkarza. Wiemy, gdzie trafi

Gdy w 2022 roku Legia Warszawa ściągała Blaza Kramera, to liczono na to, że napastnik będzie godnym następcą Tomasa Pekharta. Od tego czasu Czech nie tylko wrócił do stolicy Polski, ale również strzelił więcej goli. Kramer nigdy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. W dodatku miał problemy z kontuzjami. Teraz znalazł się na wylocie z klubu. Okazuje się, że trafi do Turcji. Co teraz planuje Legia?

