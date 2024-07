Europoseł PiS nie wytrzymał. Zaatakował prezesa klubu Ekstraklasy. "Nie pozwolę..."

Wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejny sezon, w którym Stal Mielec będzie walczyła o utrzymanie. W takim wypadku stawką może być również dalsze istnienie klubu. Wszystko przez ostatnie zawirowania związane ze sponsorami Stali Mielec. Kibiców z Mielca próbował uspokoić prezes klubu Jacek Klimek. Czy mu się udało? Nie do końca, a w dodatku zaatakował go Tomasz Poręba - były europoseł PiS.

5 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza Fot. Canal+ Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl