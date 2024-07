Media: Sensacyjny transfer Rakowa. Biorą piłkarza z Anglii

Raków Częstochowa po niezbyt udanym sezonie jest w trakcie przebudowy. Na stanowisko trenera wrócił Marek Papszun, który przebudowuje kadrę. Do klubu dołączyli Vasilios Sourlis i Adriano, odeszli za to Marcin Cebula, Wiktor Długosz, Giannis Papanikolaou, jak również dwaj bramkarze - Xavier Dziekoński i Vladan Kovacević. Szczególnie brak ostatniego z wymienionych może być odczuwalny, a klub chce sprowadzić jego następcę. I jest coraz bliżej osiągnięcia celu.

Raków Częstochowa będzie miał nowego bramkarza? Transfer z czołówki Championship

Według informacji Tomasza Włodarczyka do Rakowa przeniesie się zawodnik z czołowego klubu Championship. "Kristoffer Klaesson z Leeds United ma być nowym bramkarzem Rakowa Częstochowa. Transfer jest bliski finalizacji. To prawdopodobnie oznacza, że ktoś z dwójki Muhamed Sahinović - Kacper Trelowski uda się na wypożyczenie" - napisał na Twitterze.

Leeds w ostatnim sezonie zagrało w finale baraży o Premier League, lecz musiało uznać wyższość Southampton (0:1) z Janem Bednarkiem w składzie. Klaesson nie miał wielkiego wkładu w te wyniki, w poprzednim sezonie rozegrał dwa mecze ligowe, poza tym zaliczył jeden występ w Pucharze Anglii.

Kristoffer Klaesson ma zostać bramkarzem Rakowa Częstochowa. Raz zagrał w Premier League

23-latek, mający za sobą grę w kadrach młodzieżowych Norwegii, ma kontrakt do końca czerwca przyszłego roku, zatem dla Anglików jest to ostatni moment, aby zarobić dobre pieniądze na jego odejściu. Klaesson jest graczem Leeds od lipca 2021 r. Do tej pory rozegrał w barwach tego zespołu zaledwie cztery spotkania - trzy w ostatnim sezonie oraz jedno w rozgrywkach 2021/22, gdy wystąpił przeciwko Wolverhampton (3:2) w Premier League. Częściej dostawał szanse w zespole do lat 23 (30 spotkań). Przed transferem do Anglii występował w Valerendze (2019-2021, 57 meczów).

W Częstochowie Norweg mógłby liczyć na więcej minut, zwłaszcza w przypadku odejścia na wypożyczenie Sahinovicia (jeden mecz w ostatnim sezonie) lub Trelowskiego (na sezon 2023/24 wypożyczono go do Śląska Wrocław, gdzie rozegrał dwa spotkania). Poza nimi w kadrze jest 39-letni Dusan Kuciak, a także wracający z wypożyczenia do Skry Częstochowa 19-letni Jakub Rajczykowski.

Raków Częstochowa nowy sezon rozpocznie 21 lipca. Jego przeciwnikiem będzie Motor Lublin, beniaminek ekstraklasy.