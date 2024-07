Co za wieści! Legia i Lech stają do walki o reprezentanta kraju

Sezon 2024/25 w ekstraklasie oficjalnie ruszy 19 lipca, a na razie fani każdego zespołu czekają na transfery. Sporo powodów do zadowolenia mogą mieć kibice Legii Warszawa, do której dołączyli już Claude Goncalves, Jean-Pierre Nsame, Kacper Chodyna, Marcel Mendes-Dudziński i Ruben Vinagre. Posucha panuje za to w Lechu Poznań.

Legia Warszawa i Lech Poznań walczą o transfer. Chcą tego samego piłkarza

Lech na razie nie jest aktywny na rynku transferowym i nie ściągnął do siebie żadnego piłkarza. Niedawno media informowały, że już niedługo do zespołu Nielsa Frederiksena dołączy środkowy obrońca Alex Douglas. Teraz w kręgach zainteresowań pojawił się kolejny piłkarz, ale zainteresowana nim ma być również Legia.

Portal Meczyki.pl poinformował, że tym zawodnikiem jest Karel Pojezny. To 22-letni Czech grający aktualnie w Baniku Ostrawa, z którym związany jest od 2022 roku. Klub płacił za niego aż 400 tysięcy euro Jihlavie, w której ten stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W międzyczasie środkowy obrońca był także na wypożyczeniu w Pardubicach.

Pojezny w Baniku zagrał 55 meczów i zanotował dwie asysty. W minionym sezonie zapisał na koncie 25 występów i dziesięć razy siadał na ławce rezerwowych w rywalizacji na boiskach ligi czeskiej. Oprócz tego reprezentował również Czechy w kadrach młodzieżowych. W U21 zagrał dwa razy, a w U20 sześć razy.

Legia rzekomo wysłała już ofertę za zawodnika, ale ta została odrzucona. Do gry wkroczyć może więc Lech i dwa zwaśnione kluby prawdopodobnie powalczą o jednego piłkarza. Według portalu transfermarkt.de wartość 22-latka to milion euro, a jego umowa z Banikiem Ostrawa obowiązuje do czerwca 2026 roku.

Legia Warszawa sezon 2024/25 w ekstraklasie rozpocznie 20 lipca od meczu z Zagłębiem Lubin, a Lech Poznań dzień później zmierzy się z Górnikiem Zabrze.