Koniec najdłuższej sagi transferowej Ekstraklasy. Gwiazdor ma nowy klub

Droga Erika Exposito do zostania legendą Śląska Wrocław była kręta i wyboista, ale ostatecznie Hiszpan opuścił Wrocław w chwale. Z dorobkiem 19 goli został pierwszym w historii klubu królem strzelców ligi. Gdyby nie jego trafienia wrocławianie nie zdobyliby wicemistrzostwa Polski. W nowych rozgrywkach będą musieli radzić sobie bez dotychczasowego kapitana.

Saga zakończona. Exposito w końcu znalazł klub

Kontrakt Exposito wygasał 30 czerwca, ale już na początku miesiąca stało się jasne, że umowa nie zostanie przedłużona. Śląskowi nie udało się spełnić finansowych oczekiwań napastnika, który postanowił kontynuować karierę poza granicami Polski. Początkowo wydawało się, że zakotwiczy w katarskim Umm-Salal. Ostatecznie jednak strony się nie porozumiały.

Wygląda jednak na to, że tym razem doszło do finalizacji. Exposito faktycznie zagra w Katarze, ale w barwach Al-Ahli. To dziesiąta drużyna minionego sezonu katarskiej ligi. Według informacji przekazanych przez dziennikarza TVP Sport Bartosza Wieczorka napastnik będzie mógł liczyć na lukratywny kontrakt - za sezon zarobi ponad 1,5 miliona euro. Co ciekawe klubową kolegą Exposito będzie Julian Draxler - mistrz świata z 2014 roku, były piłkarz Schalke i PSG.

W latach 2019-2024 Erik Exposito rozegrał dla Śląska 164 mecze, w których zdobył 54 bramki i zanotował 24 asysty. Wrocławianie muszą odnaleźć się w rzeczywistości bez rosłego snajpera. Szykowany w jego miejsce Patryk Klimala nie spełnił oczekiwań i okazał się transferowym niewypałem. Przed zbliżającym się sezon wrocławianie przebudowali swój atak. Pozyskali dwóch napastników - Juniora Eyambę, o którego podpisaniu informował Sport.pl, a także Sebastiana Musiolika.

To nie wszystkie wzmocnienia. Wrocławianie są niezwykle aktywnym graczem letniego okienka transferowego. Do stolicy Dolnego Śląska trafili Serafin Szota, Tomasz Loska, Mateusz Bartolewski, Simon Schierack, Marcin Cebula i Filip Rejczyk. Dodatkowo z wypożyczenia wrócił Łukasz Gerstenstein. Zgodnie z tym, co pisało Sport.pl, zdecydowano się także wykupić Simeona Petrova.

Wrocławianie od nowego sezonu będą mieć także nowego kapitana. Erika Exposito w tej roli zastąpi Aleks Petkov. Jego zastępcami będą Rafał Leszczyński i Peter Pokorny. W radzie drużyny znalazło się także miejsce dla Matiasa Nahuela Leivy, Petra Schwarza i Patricka Olsena.

Pierwszy mecz nowego sezonu WKS rozegra 19 lipca. W domowym starciu podejmie Lechię Gdańsk. Sześć dni później w pierwszym spotkaniu eliminacji Ligi Konferencji Europy wicemistrzowie Polski udadzą się do Rygi.