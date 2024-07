Dwa lata temu dali za niego 10 milionów euro. Właśnie trafił do Legii

Występy w Serie A, lidze portugalskiej czy angielskiej Championship. Kilka lat temu łatka dużego portugalskiego talentu. Jednocześnie piłkarz, który w ostatnim czasie miał problemy z regularną grą. Taki opis pasuje nie tylko do nowego nabytku Legii, ale również Gila Diasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zirytowany sytuacją podczas konkursu. "Trzeba było dać sobie spokój"

Legia przeprowadza hitowy transfer. Płacili za niego 10 milionów euro

Portugalski pomocnik w ostatnim sezonie stał się symbolem beznadziei. Gil Dias miał w CV poważne kluby oraz występy w ligach, o których marzy każdy polski piłkarz, ale w ekstraklasie grał słabo. Nic dziwnego, że ostatecznie w Legii nie uzbierał nawet tysiąca minut i został pożegnany bez żalu - Legia nie skorzystała z opcji wykupu.

W środę wieczorem stołeczny klub ogłosił ściągnięcie Rubena Vinagre. Znaków ostrzegawczych, które przypominają wypożyczenie Gila Diasa, jest mnóstwo. Lewy obrońca na papierze ma naprawdę niezłą karierę. W przeszłości grał w Premier League - w barwach Wolves uzbierał 33 występy - oraz w Serie A, gdzie reprezentował Hellas Verona. 19 razy zagrał też w Championship. Ostatnio reprezentował barwy Sportingu, czyli drużyny, która w 2022 roku wykupiła go z Wolves za 10 milionów euro! Portugalczycy nie wydają takich pieniędzy często. W ostatnich latach więcej zapłacili tylko za Viktora Gyokeresa i Mortena Hjulmanda.

Tylko że dla Sportingu jest to transferowa klapa. Vinagre sezon 2022/23 spędził na wypożyczeniu do Evertonu. W Premier League zagrał 24 minuty! W ostatnim sezonie było lepiej, ale obrońca był w nim wypożyczany aż dwukrotnie. Najpierw do Hull City, a następnie do Hellasu Verona. Obu klubów nie zwojował, łącznie na boisku spędził 813 minut.

W Sportingu wielka przyszłość już go raczej nie czeka. Portugalczycy zgodzili się na wypożyczenie Vinagre z klauzulą wykupu.

- Każdy, kogo pytałem o Legię, miał o niej bardzo dobre zdanie. Jestem szczęśliwy trafiając do największego klubu Polsce. Mam nadzieję, że razem dużo osiągniemy. Chcę pomoc klubowi i ponownie zdobyć tytuł - wiem, że to bardzo ważne również dla trenera. Jestem zawodnikiem grającym dla drużyny, dobrze czuję się z piłką, chcę wygrywać. Zrobię wszystko dla moich nowych kolegów - zapowiada Portugalczyk w rozmowie ze stroną Legii.

Czy pomoże w zdobyciu mistrzostwa? Na to na pewno liczą fani Legii. W ostatnim sezonie stołeczny klub spisywał się kiepsko, ale ostatecznie zajął 3. miejsce w lidze i zagwarantował sobie udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Legia rozpocznie nowy sezon 20 lipca o 20:15. Jej rywalem będzie Zagłębie Lubin.