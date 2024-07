Kosztował ponad milion euro. Polak zagra w beniaminku Ekstraklasy

Motor Lublin po awansie do ekstraklasy głównie żegnał zawodników i podpisywał nowe kontrakty, a teraz wreszcie przystąpił do transferowej ofensywy. Niedawno do klubu dołączył obrońca Marek Bartos ze słowackiej Podbrezovej, a teraz czas na kolejny transfer. Lublinianie właśnie ogłosili wzmocnienie środka pola znanym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

Krzysztof Kubica znów zagra w ekstraklasie. Motor Lublin ogłosił transfer

W środę 3 lipca beniaminek ekstraklasy poinformował o transferze, o którym mówiło się już od kilku tygodniu. "Środkowy pomocnik, Krzysztof Kubica zasila zespół Motoru Lublin na zasadzie rocznego wypożyczenia" - czytamy w oficjalnym komunikacie. W klauzuli zawarto również opcję wykupu zawodnika po roku i podpisanie z nim trzyletniego kontraktu.

- Jestem podekscytowany nowym, zbliżającym się sezonem. Śledziłem wiosenną rundę Motoru. Fajnie, że tę drużynę cechuje waleczność do ostatniej minuty. Myślę, że taki styl mi odpowiada. Jestem wychowany tak, by walczyć do końca i wygrywać mecze - stwierdził 24-latek.

Środkowy pomocnik przenosi się do Lublina z Benevento Calcio, w którym grał od końcówki lata 2022 roku. Włoski klub ściągał go do siebie z Górnika Zabrze za 1,2 miliona euro. Finalnie Włosi nadal nie opłacili całej kwoty z powodu problemów finansowych. Zawodnik nie zrobił jednak wielkiej kariery na Półwyspie Apenińskim. Już w pierwszym sezonie w zespole z Kamilem Glikiem spadł z Serie B.

Ostatni sezon z zespołem spędził w Serie C, a więc na trzecim poziomie rozgrywkowym. Łącznie w Benevento zaliczył 26 występów i zdobył jedną bramkę. Minione rozgrywki to jednak tylko 12 meczów i zaledwie dwa w 2024 roku. Kubica głównie siedział na ławce rezerwowych w trzeciej lidze włoskiej.

Zawodnik wraca więc do Polski, by odbudować swoją karierę, a do tego może być sporym wzmocnieniem Motoru Lublin. 24-latek w barwach Górnika Zabrze zaliczył w ekstraklasie 56 występów, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył cztery asysty.

Motor Lublin po 32 latach wróci do ekstraklasy i sezon 2024/25 rozpocznie od hitowego starcia z Rakowem Częstochowa. Spotkanie zaplanowano na 21 lipca o godzinie 20:15 w Lublinie.