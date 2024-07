11 milionów na stole, a Raków mówi nie. Chcą rozbić bank!

Gustav Berggren trafił do Rakowa w sezonie 2022/23. Był wtedy zawodnikiem szerokiego składu. W ostatnim sezonie zyskał już zdecydowanie mocniejszą pozycję. Przez cały sezon uzbierał ponad 3000 minut. Pod sam koniec rozgrywek miał dużego pecha i doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Bez Berggrena Raków przegrał trzy z czterech meczów i ostatecznie w ekstraklasie zajął dopiero 7. miejsce - to katastrofalny wynik dla drużyny broniącej mistrzostwa Polski.

Co dalej z Berggrenem? Wielkie pieniądze na stole. Papszun jest przeciw

Raków zareagował. Drużynę ponownie przejął Marek Papszun, który zastąpił Dawida Szwargę. Szkoleniowiec już rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. I choć w kadrze na zgrupowanie w Arłamowie znalazł się Berggren, to może się okazać, że wkrótce wyjedzie stamtąd do Stanów Zjednoczonych.

Tak przynajmniej wynika z informacji podanych przez portal meczyki.pl. Raków otrzymał ofertę od New York Red Bulls w wysokości 2,5 milionów euro, czyli około 11 milionów złotych. Zespół z MLS oferuje Berggrenowi aż 4,5-letni kontrakt i zawodnik chce ją przyjąć. Ma jednak problem. Cały proces wstrzymał Marek Papszun. Powód? Jego zdaniem Raków ma zbyt mało opcji na pozycji Berggrena.

Zawodnikowi marzy się wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ale - przynajmniej na razie - do niego nie dojdzie. Być może wyższa oferta przekona działaczy klubu do zaakceptowania propozycji?

W podobnej sytuacji znalazł się też Bartosz Nowak. Karol Bugajski z "Przeglądu Sportowego" poinformował, że Raków w ostatniej chwili anulował zgodę na odejście pomocnika do GKS-u Katowice. "Pod Jasną Górą wciąż nie mają skompletowanej kadry i wolą jeszcze poczekać ze zgodą" - pisał dziennikarz.

Czasu na kompletowanie kadry jest coraz mniej. Ekstraklasa wraca do gry już za kilka tygodni. Raków Częstochowa pierwszy mecz ligowy zagra 21 lipca o 20:15. Wyjazdowym rywalem zespołu Marka Papszuna będzie Motor Lublin.