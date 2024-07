Dawid Podsiadło zapłacił za nową murawę Lecha?! Jest reakcja prosto z Poznania

Lech Poznań ma przed sobą niezwykle ważny sezon. Po kompromitującej końcówce ubiegłego, która zaważyła na tym, że nie zagra w europejskich pucharach, zespół musi udowodnić swoją wartość. Pomóc ma w tym nowy trener Niels Frederiksen, który zastąpił na stanowisku rozbitego po fatalnych rozgrywkach Mariusza Rumaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy to koniec Christiano Ronaldo? Kłos: Nie wiem, jak Martinez to załatwi

Wokół Lecha zrobiło się w ostatnich dniach dość głośno. Najpierw wtopa związana ze sparingiem z Dundee FC, gdyż władze polskiego klubu zażądały od kibiców gości opłaty za bilety. Mało tego, niedawno do klubowego sklepiku wprowadzono za to m.in. hobby horsy, czyli pluszowe głowy koni na kiju. Aby nabyć taki przedmiot, należy zapłacić aż 89,90 złotych.

Trwa wymiana murawy na stadionie Lecha Poznań. Zasponsorować ją miał... Dawid Podsiadło

Do rozpoczęcia nowego sezonu pozostało nieco ponad dwa tygodnie. Lech zainauguruje rozgrywki ekstraklasy na własnym stadionie spotkaniem z Górnikiem Zabrze. W związku z tym, że czasu coraz mniej na obiekcie właśnie jest wymieniania murawa. "Głos Wielkopolski", powołując się na informatora, podał, że zapłacić za to miał… Dawid Podsiadło. Parę tygodni temu zagrał na obiekcie dwa koncerty, natomiast jak zaznacza dziennik "wciąż wzbudzają one zainteresowanie m.in. ze względu na rozmach ich organizacji oraz koszty".

- Operator w cenie najmu dla artystów i ich agencji wskazał koszt wymiany murawy. Czyli Lech Poznań - mimo deklaracji - za żadną wymianę murawy nie zapłaci. A dla jeszcze większej ciekawostki operator w umowie dla Warty wskazał również koszt wymiany murawy dla Warty Poznań - zaznaczył informator.

Całą sprawę szybko skomentowały Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, które reprezentują właściciela stadionu, czyli miasto Poznań. - Jako właściciel stadionu nie mamy prawa ingerować w przepływy środków i podział kosztów wewnątrz konsorcjum dzierżawiącego obiekt. Zgodnie z umową dzierżawy stadionu koszt wymiany murawy jest po stronie operatora i odbywa się z częstotliwością wynikającą ze stanu murawy i potrzeb KKS Lech Poznań w związku ze spełnieniem wymogów dla poszczególnych rozgrywek - przekazał rzecznik Filip Borowiak.

Wszystkim informacjom zaprzeczył jednak operator stadionu. - Nie jest prawdą, że umowa na wynajem stadionu między organizatorem koncertu a spółką Stadion Poznań zawierała zapis o wymianie murawy, za którą organizator koncertu zapłacił. W związku z tym nie miało to wpływu na stawkę wynajmu stadionu dla klubu Lech Poznań - wyjaśnił Adrian Łazowski ze spółki obiektu.

Borowiak dodał, że umowa nie określa dokładnej częstotliwości wymiany. - Częstotliwość wymiany murawy zależy od intensywności jej użytkowania, warunków atmosferycznych i tym podobnych czynników. Operator stara się maksymalnie wydłużyć żywotność murawy, przy czym na podstawie oceny historycznej, nie zdarzyło się, aby murawa nie była wymieniania minimum raz w trakcie danego sezonu rozgrywkowego - wyjaśnił Adrian Łazowski ze spółki obiektu.

Wedle podanych informacji wymiana murawy rozpoczęła się 24 czerwca, a potrwa do 7 lipca. Choć ostateczną kwotę poznamy po zakończeniu prac, to koszt wymiany waha się między 700 a 900 tys. zł. Lech rozpocznie sezon 21 lipca.