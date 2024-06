Raków szykuje hitowy transfer! Papszun chce wielki talent

Vassilis Sourlis to jedyny nowy nabytek Rakowa tego lata. Środkowy pomocnik przychodzi do "Medalików" z Grecji. Z kolei z Częstochową rozstali się już Vladan Kovacević, Marcin Cebula czy Giannis Papanikolau, a na horyzoncie są kolejne zmiany. Druzyna pod wodzą Marka Papszuna przystąpi do rozgrywek całkowicie zmieniona.

Choć na razie Raków dokonał tylko jednego transferu, to władze klubu nie próżnują. Według najnowszych informacji portalu Meczyki.pl, częstochowianie chcą pozyskać jeden z największych talentów bośniackiego futbolu - Davida Vukovica.

20-latek jest zawodnikiem bośnieckiego Borac Banja Luka i występuje na pozycji skrzydłowego. Może grać także jako ofensywny pomocnik. Zawodnik jesienią 2023 roku był wypożyczony do Laktasi i po powrocie do macierzystego klubu eksplodował formą. W 14 meczach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Kontrakt z Banja Luką obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Vuković ma za sobą jeden występ w młodzieżowej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. 22 marca 2024 roku wystąpił w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy U-21 przeciwko Słowenii.

Gdyby transfer Vukovica stał się faktem, mielibyśmy kolejnego przedstawiciela Bośni i Hercegowiny w Ekstraklasie. Zawodnikiem Lechii Gdańsk jest Rifet Kapić, który był wyróżniającą się postacią minionego sezonu I ligi, a ponadto w Widzewie gra Imad Rondić. w Lechu Dino Hotić czy Jasmin Burić w Zagłębiu Lubin.

Raków rozpocznie ligową rywalizację od meczu z beniaminkiem Motorem Lublin. Spotkanie zaplanowano na 21 lipca na godzinę 20.15.