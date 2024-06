Zaskakujący transfer polskiego talentu. Boniek grzmi

Łukasz Bejger to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Śląska Wrocław. 22-latek w minionym sezonie był jedną z kluczowych postaci w obozie Jacka Magiery. W niedzielę rano Tomasz Włodarczyk przekazał, że zawodnik ma ofertę z Dynama Kijów. Wiadomo już, co piłkarz sądzi o takim kierunku wyjazdu. Do sprawy odniósł się także prezes PZPN Zbigniew Boniek.

4 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl/Kamila Kotusz / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl